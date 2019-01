Circuito de férias para pequenos em Manaus

A Floresta dos Froobs será montada na Praça Central de Eventos. O espaço funcionará até o dia 17 de fevereiro | Foto: Divulgação

Manaus - O circuito de férias escolares do Amazonas Shopping está com uma programação diversificada, incluindo lançamentos no cinema e atividades que envolvem piscina de bolinhas, parque de diversão e uma atração inédita, a Floresta dos Froobs.

Os Froobs, criaturas de outra galáxia, vão invadir o centro de compras, a partir desta sexta-feira (18). Por meio de uma experiência inovadora utilizando realidade aumentada, crianças e adultos serão recrutados para capturar a maior quantidade desses seres e salvar a floresta, após a queda de uma nave espacial.

A Floresta dos Froobs será montada na Praça Central de Eventos. O espaço funcionará até o dia 17 de fevereiro, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 12h às 21h. A entrada é gratuita.

Na brincadeira, os jogadores são transportados para o cenário da floresta dominada pelos Froobs. Por meio do uso de óculos e telas especiais, cada competidor deverá capturar a maior quantidade de Froobs.

De acordo com o gerente de Marketing do Amazonas Shopping, André Santi, o objetivo do game, além da diversão por meio do contato com novas tecnologias como a realidade virtual, é alertar sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Para comparar os resultados com o de outros jogadores, durante o combate aos Froobs, o shopping criou um hotsite com um ranking que traz a quantidade de seres capturados por cada um. A corrida para ser o maior caçador de Froobs pode ser conferida por meio do link: www.froobs.com.br.

Cinema

O cinema Kinoplex, que funciona no segundo piso do Amazonas Shopping, também está repleto de novidades nas férias escolares. Nesta quinta-feira (17) será lançado o filme “Como Treinar o seu Dragão 3”.

Nesta terceira edição, o filme relata a aventura do personagem Soluço, para a realização de seu grande sonho: encontrar um lar pacífico, onde os dragões possam viver em segurança. Soluço e seu amigo Banguela serão testados e precisarão tomar decisões difíceis para salvar suas espécies.

Também está em cartaz, no cinema Kinoplex do Amazonas Shopping, os filmes Dragon Ball Super Brolly, Wifi Ralph e Homem Aranha no Aranhaverso.

Piscina de Bolinhas – Outra atração das férias escolares no Amazonas Shopping é a piscina de bolinhas do Mundo Mágico.

O evento está funcionando na Praça de Eventos da Expansão, no primeiro piso, até o dia 10 de fevereiro, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 12h às 21h.

Dentro da estrutura, com mais de 130 mil bolinhas, as crianças podem divertir-se em torres e tobogãs. Para os menorzinhos, há um espaço especial com escorregadores. O ingresso custa R$ 20, por 20 minutos, e R$ 0,50 por minuto excedente. Crianças menores de quatro anos deverão entrar acompanhadas de um responsável maior de idade.

Parque de diversão

O Puppy Play e o Florestinha Park, instalados no segundo piso do shopping, também estão com uma extensa programação de férias. O Puppy Play possui uma série de brinquedos e jogos que garantem a diversão da criançada.

No Florestinha Park, os pequenos podem fantasiar-se dos personagens infantis preferidos, desenhar e brincar em vários brinquedos.

