SuperParedão? BBB19 já começa com 14 brothers na berlinda; entenda

É nesta terça-feira (15) que estreia do BBB19 e o apresentador Tiago Leifert já anunciou duas novidades para o público, antes mesmo do programa iniciar na TV.

O reality show começa com uma prova valendo duas imunidades e um SuperParedão que vai colocar 14 pessoas na berlinda.

Tiago ainda contou que os brothers entraram mais cedo, nesta terça, na casa e participaram de uma prova que valia duas imunidades.

Em seguida, o apresentador voltou e anunciou mais uma surpresa. A edição de 2019 vai começar com 14 confinados no Paredão. As informações são do Gshow.

Leia mais:

Veja as bandas e blocos de rua que terão apoio da Prefeitura de Manaus

Confira os novos horários de funcionamento de espaços culturais da SEC

Gargalo vira 'point' dos forrozeiros nesta segunda no Vieiralves