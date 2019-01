Saiba quem ganhou a prova de imunidade na estreia do BBB19

Mal começou o Big Brother Brasil, os jogadores se depararam com Tiago Leifert e uma disputa logo de cara valendo duas imunidades.

A prova foi da seguinte maneira: os participantes foram separados em duplas, de acordo com um sorteio de bolinhas coloridas. A divisão foi assim: Alan e Paula, Isabella e Carolina, Diego e Vanderson, Maycon e Gabriela, Tereza e Hariany, Danrley e Gustavo, Rodrigo e Vinicius, e Hana e Elana.

Rízia sorteou a bolinha dourada e ficou sem dupla, mas pôde escolher um grupo para integrar. A jornalista optou por formar um trio com a Hana e Elana.

Para conquistar as duas imunidades, os brothers tinham que passar por um labirinto repleto de obstáculos. Quem chegasse ao final do percurso primeiro e apertasse o botão vermelho, vencia a prova. Os brothers encararam o desafio “amarrados” por um colete.

“Vocês têm à frente de vocês o último caminho, o caminho que leva vocês até a casa do Big Brother Brasil. O prêmio é valiosíssimo”, disse o apresentador.

Rodrigo e Vinicius conseguiram desvendar o caminho do labirinto, mas uma revisão da prova deu a imunidade à dupla que chegou em segundo lugar: Gustavo e Danrley que levam as primeiras imunidades desta edição. As informações são do Gshow.

