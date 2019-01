Ex-Frenética morre aos 72 anos

| Foto: Divulgação

A atriz e cantora Edyr de Castro morreu ontem, aos 72 anos, no Rio de Janeiro. Há 8 anos, ela lutava contra o Mal de Alzheimer e passou os últimos anos de sua vida no Retiro dos Artistas. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.



A artista começou a carreira no teatro, numa montagem de 1969 do musical “Hair”. Mas, foi como integrante do grupo Frenéticas, para o qual foi convidada pelo jornalista e produtor musical Nelson Motta, que ela ficou conhecida. O grupo vocal também era formado por Sandra Pêra, Regina Chaves, Leiloca Neves, Dhu Moraes e Lidoka Martuscelli – que faleceu em 2016 –, e fez sucesso nos anos 1970 e 1980 com hits como “Perigosa”, “Dancin’ Days”, “Feijão Maravilha”, entre outros.

Depois que o grupo foi desfeito, em 1984, Edyr de Castro deu início a uma carreira na televisão, e atuou em produções da Rede Globo, como “Tenda dos Milagres”, “Roque Santeiro”, “Cambalacho” e “Cabocla”.

Ela ainda atuou na série “A Turma do Pererê”, na TVE Brasil, e seus últimos trabalhos como atriz foram realizados na Record: “Amor e Intrigas”, de 2007, e “Poder Paralelo”, de 2009.

Numa entrevista ao jornal “Extra”, em 2015, Edyr de Castro falou sobre sua vida no Retiro dos Artistas. “Sou feliz aqui, estou em paz comigo mesma”, declarou.

A artista foi casada com o compositor Zé Rodrix, morto em 2009, com quem teve um filho, Joy Rodrigues.