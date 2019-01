Amazonense conta como foi contracenar com Angelina Jolie em Malévola 2

A amazonense é um dos destaques na sequência do filme 'Malévola' que deve chegar aos cinemas em 2020 | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal





Manaus – Seguindo os passos de artistas nacionais como por exemplo Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Sônia e Alice Braga, o novo nome brasileiro a fazer sucesso fora do país no cenário artístico é o da amazonense Fernanda Diniz. Ela foi selecionada pelos estúdios da Disney para dar vida a um personagem místico na sequência do filme ‘Malévola 2’ e divide o set de filmagem com Angelina Jolie, Michele Pfeiffer e Elle Fanning.

Aos 32 anos de idade, os olhos puxados e a pele morena não escondem a identidade cultural da amazonense que faz questão de demonstrar o amor por sua terra natal, constantemente exaltada em suas fotos nas redes sociais. Apaixonada pelas artes cênicas desde pequena, Fernanda morou em Manaus até os 11 anos de idade e se despediu da capital para viver com a mãe no Rio de Janeiro.

“Foi nessa época que muita coisa começou a acontecer profissionalmente. Eu sempre gostei de trabalhar com a minha imagem e fazia isso modelando desde cedo, mas quando me mudei para o Rio de Janeiro as oportunidades começaram a ser mais reais. Alguns anos depois, aos 16, eu fiz um teste para entrar em Malhação e passei a integrar o elenco de apoio.".

A jovem atriz explicou que esse momento na carreira foi um ponto importante, pois sentiu que foi de fato onde tudo começou. Depois dessa participação, Fernanda foi morar em Portugal, onde também tem família. Atualmente, a atriz mora em Londres.

Malévola 2

O convite para o teste aconteceu por um amigo, diretor de casting em Londres e que admirava Fernanda por outros trabalhos, que ela já havia feito na televisão londrina. "Foi uma grande surpresa e um verdadeiro presente para mim, após muita luta e dedicação".



Questionada sobre a personagem ao qual vai dar vida, Fernanda ressaltou que não pode dar muitas informações. Ela explicou que por conta da estrutura internacional da produção de ‘Malévola 2’, a diretoria do longa-metragem pediu um absoluto sigilo do elenco sobre revelar detalhes da obra. Mesmo assim, é impossível não conversar sobre o filme sem comentar a experiência de contracenar com a protagonista, Angelina Jolie.

“É claro que fiquei nervosa ao saber que tinha passado para o teste de ‘Malévola’, eu não sei bem explicar o porquê mas acho que além do meu talento eles amaram minhas características indígenas e na hora já sabiam qual papel eu faria.", explicou.

Conforme Fernanda, contracenar com Angelina foi um aprendizado a parte. "Passado o nervosismo, começamos a trabalhar ‘de profissional para profissional’ e ela deu um show de humildade dentro do estúdio, conversava com todos e mesmo nos dias de calor ela passava o dia todo vestida com aquelas fantasias quentes sem perder a simpatia.”, revelou a atriz.

As filmagens do longa-metragem foram encerradas no ano passado e agora a obra passa pelo processo de edição, previsto para estrear no ano que vem, em 2020.

Gravar em outro idioma

Aprender a atuar é um desafio que exige esforço, dedicação e porque não dizer, dom?! Fernanda Diniz topou não só esse desafio como também o de atuar em inglês, função duas vezes mais difícil quando o idioma falado não é o seu original. A atriz explica que o exercício durou alguns anos, mas que a experiência em outros papéis estrangeiros a preparou para este momento.

“Desde os 16 anos de idade que eu viajo com minha mãe pelo mundo, então eu estou meio que acostumada a me sentir uma ‘gringa’ em todo lugar que chego”, brinca a artista. No início eu ficava ouvindo e repetindo as músicas em espanhol e inglês para treinar meu cérebro, mas com o passar do tempo fui entendendo outras técnicas de tom de voz e sotaque para deixar meus personagens ainda mais reais. Entender a sociedade a qual você está interpretando faz toda a diferença”, esclareceu a artista.

Amazonas no Imaginário e no filme?

Apaixonada pelo mundo das fadas e dos elfos desde criança, a amazonense diz que sempre sonhou em fazer parte de um “mundo encantado”.

“O Amazonas é uma terra que tem muita misticidade, né? A gente já cresce impressionado com as lendas amazônicas, sobre as sereias e as forças da natureza, e por isso acho que sempre tive essa paixão pela magia. Poder viver isso nos cinemas é, com certeza, a realização de um sonho. Já disse que não posso falar muito sobre minha personagem, mas adianto que ela vem cheias de cores e penas”, revelou Fernanda.

Reflexo fiel da beleza amazonense, Fernanda Diniz aproveitou as férias no final de 2018 para retornar à ‘terrinha’ e matar a saudade do Amazonas. Apaixonada pelas cachoeiras de Presidente Figueiredo, no interior do estado, ela contou que tem a necessidade de retornar à região para recarregar as energias.

“Apesar de estar explorando o mundo com o meu trabalho, é na região amazônica que eu volto para repousar meu espírito de índia. A família da minha mãe mora na Europa, mas a do meu pai é totalmente amazonense e foi aí, no meio do mato, que eu comecei a ser a mulher que sou hoje. Eu sempre vou estar de volta!”, conclui ela.

Atualmente Fernanda finaliza suas férias passando por outros locais do Brasil, que marcaram sua vida, um deles é o Rio de Janeiro, onde ela se despede do país para voltar às rotinas de gravação na Inglaterra.

