'Ilha das Bruxas' e 'Praça do Terror' gratuitos em shopping de Manaus

As atrações são gratuitas | Foto: Divulgação

Manaus - As férias já estão chegando ao fim, mas ainda dá tempo de aproveitar a atração exclusiva e inédita “Monster Ville”, no Manauara Shopping. A atração é inteiramente entrada gratuita e conta com uma série de atrações divididas em três espaços diferentes: Praça do Terror, Cemitério dos Zumbis e a Ilha das Bruxas.

Os espaços serão divididos nos seguintes pontos de centro de compras: um na praça de eventos do Piso Tucumã, na entrada da avenida Jornalista Umberto Calderaro, e outros dois no Piso Castanheiras, um em frente à Ramsons e outro em frente à Siberian.

A atração funciona diariamente, sendo de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Confira a programação de férias da SEC que começa nesta sexta (10)

Shopping de Manaus tem opções de lazer para as crianças