Exposição de carros antigos apresenta 300 modelos neste domingo (20)

Manaus – Neste final de semana o Centro da cidade vira point de um convite irrecusável aos apaixonados pela cultura automobilística, é a comemoração dos 12 anos de resistência do Fusca Clube Manaus, o maior grupo de amantes de carros antigos no Amazonas. A ocasião deve reunir cerca de 300 automóveis clássicos que ficarão expostos das 8h ao 12h, no Largo São Sebastião – Zona Sul da cidade. A entrada é gratuita e acontece pelo acesso da Rua Barroso, ao lado do Teatro Amazonas.

Fundado em 2006 por Thiago Guimarães e outros amigos que aproveitam o tempo livre para se dedicar à manutenção de modelos automobilísticos clássicos, o Fusca Clube Manaus é conhecido na capital do Amazonas pelos passeios coletivos que realiza nas ruas da cidade semanalmente, todas as quintas-feiras. Entre fuscas, chevettes e opalas, o grupo formado por mais de 200 pessoas reúne pelo menos 40 integrantes do clube para desfilar os carros nas vias de Manaus.

“O clube surgiu da vontade de vários amigos que sempre foram apaixonados por carros e queriam fazer disso um hobby que atinge outras pessoas positivamente. Hoje o nosso coletivo já soma quase duzentas pessoas nas redes sociais e semanalmente a gente se encontra em pelo menos quarenta pessoas para desfilar nossas coleções em Manaus. A gente leva esse trabalho muito a sério e poder comemorar 12 anos expondo cerca de trezentos carros ao lado do Teatro Amazonas é uma felicidade indescritível”, conta Thiago, presidente do Fusca Clube Manaus.

A exposição que acontece no Largo São Sebastião e que comemora pouco mais de uma década do coletivo automobilístico, é aberta para todos os públicos e a entrada é gratuita. No local, além da exposição oferecida aos visitantes, haverá também sorteio de brindes como lavagem completa de carro, aplicação e troca de óleo e outros serviços de oficina.

“Além da exposição e do sorteio de brindes a programação também conta com venda de alguns produtos e entre eles, miniaturas de modelos clássicos. Além dos tradicionais fuscas, o público também vai poder conferir modelos que fizeram história e hoje são objetos de colecionadores”, explica Thiago Guimarães.

