Concurso de beleza canina convoca cães de Manaus para disputa

O evento acontece em alusão ao mês que celebra São Lázaro, padroeiro dos animais | Foto: Reprodução





Manaus – No mês de fevereiro, os católicos celebram a vida de São Lázaro, padroeiro dos animais. Porém, não precisa ser religioso para ser apaixonado pelos bichinhos, que enchem de alegria a vida de seus donos. Pensando nesse público, o Grupo de Amigos e Moradores do bairro São Lázaro convida os papais e mamães dos pets para participar do 1° Concurso Amiguinhos Pet de 2019.

O evento deve escolher os cães mais bonitos da Zona Centro-Sul da cidade. A disputa pelo título de cachorrinho mais fashion do bairro acontece no próximo dia 11 de fevereiro, das 8h ao meio dia, na Paróquia São Lázaro, localizada na rua Epitácio Pessoa, nº 9.

Para participar do concurso é necessário inscrever seu animal de estimação na própria igreja, ou ainda na loja Cia do Pet, na rua Magalhães Barata, ainda no bairro São Lázaro. Para efetuar a inscrição é necessário colaborar com a taxa de R$ 10.

A coordenadora do Grupo de Amigos e Moradores, Elisangela Amorim, conta que a iniciativa surgiu com o objetivo de celebrar a vida dos animais que fazem a diferença na vida de quem resolve adotá-los como membros da família. Após uma conversa com o padre responsável pela paróquia do santo protetor dos bichos, ficou decidido que o mês em alusão à São Lázaro não passaria em branco esse ano.

“A gente não delimita idade e nem raça. Convidamos a todos para participar do evento e mesmo os cães que não forem concorrer estão convidados para contemplar a programação da festa, pensada inteiramente para atender às necessidades deles. Para ter chances de ganhar, basta ser um cão e ser fashion”, brinca Elisangela.

Ainda de acordo com a direção do evento canino, a manhã do dia 11 de fevereiro deve oferecer atendimento de ONG’s especializadas no atendimento de animais, além de alunos da faculdade Uninorte que estarão no local atuando em serviços veterinários.

A matilha de cães da Polícia Militar do Amazonas também estará presente para abrilhantar o evento. Além dos serviços veterinários, Elisangela conta ainda que haverá distribuição de brindes.

O pódio será formado pelo 1°, 2° e 3° lugar com os cães mais bonitos do evento. O prêmio para o primeiro colocado será um pacote completo de banho e tosa, cesta surpresa e um saco de ração de 15kg. Já o segundo lugar ganha uma caminha canina e ainda uma cesta surpresa. O terceiro lugar também ganha presente e fica com mais uma cesta surpresa.

Mais informações sobre o Grupo de Amigos e Moradores do bairro São Lázaro podem ser conseguidas por meio do número de contato (092) 98825-7975.

Leia mais:

Morador de rua passa mal e seus cães fazem vigília em frente ao hospital

Urubu engasga com plástico e é resgatado por protetor no AM