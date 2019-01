Casa de festa promove mistura de ritmos e open bar nesta sexta (18)

A entrada será liberada até meia-noite | Foto: Divulgação

Manaus - A mistura de ritmos que conquistou os manauaras será a pegada desta sexta-feira (18) no Chapéu Goiano, a partir das 20h. A festa "Sexta Universitária" terá como atrações a dupla Mauro & Gabriel e os cantores Gustavo Negão e Berg Guerra. A casa está localizada na Rua João Câmara, nº 941, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

A entrada será liberada até 00h. Após, o ingresso passa a custar R$ 15. O camarote open bar, com vista privilegiada e bebidas (cerveja, caipirinha, refrigerante e água) liberadas até ás 03h30 da manhã, estará disponível pelo valor de R$ 40.

Gustavo Negão começa a noite com um repertório atualizado que promete contagiar todos na pista de dança. Hits do momento como "Jenifer" (Gabriel Diniz), "Quem pegou, pegou" (Henrique & Juliano) e "Juramento do dedinho" (Mano Walter) estão incluídos.

Em seguida, a dupla Mauro & Gabriel apresentam uma nova versão de seu show, com uma pegada carnavalesca. Estão no set-list, músicas de Léo Santana, Psirico, entre outros sucessos do axé. Berg Guerra completa a lista trazendo bolero, cúmbia e arrocha para a festa.

Além de interpretar clássicos desses estilos musicais, o artista vai cantar os maiores sucessos da sua carreira como "Te quiero (Mi Vida)", "Cartão Postal", "Porta-Retrato", entre outros.

Serviço

O quê: Sexta Universitária com Gustavo Negão, Mauro & Gabriel e Berg Guerra

Quando: 18/01 (Sexta-feira)

Quanto: Não paga até 00h, após R$ 15 / R$ 40 (Camarote Open Bar)

Onde: Chapéu Goiano Chopp Car - Rua João Câmara, nº 941, Novo Aleixo – Zona Norte.

Horário: 20h

Informações: (92) 99356-2941

*Com informações da assessoria

