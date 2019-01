Primavera em Hollywood: amazonense publica livro após bombar na web

A escritora conta que cresceu inspirada pelos filmes da Xuxa e Renato Aragão | Foto: MARCELY GOMES





Manaus – No ápice da sua juventude, aos 20 anos, a estudante de Direito Júlia Romano é destaque no cenário da literatura amazonense. A manauara que divide o tempo se dedicando entre os estudos da Lei e a paixão pela escrita, comemora o início de 2019 com seu primeiro livro publicado profissionalmente. Intitulado "Primavera em Hollywood", a obra já está à venda nas principais plataformas digitais e o Portal Em Tempo conversou com a romancista sobre o processo criativo do conteúdo.

“Tenho muito respeito pela relação que eu tenho com o curso de Direito, mas o meu grande sonho é poder viver da arte de escrever, é assim que a vida faz sentido para mim e é escrevendo que eu consigo me comunicar com o mundo. Além da escrita, eu também faço teatro, seja atuando ou montando peças, além de ter um ‘pézinho’ na dança, porque já fui bailarina”, explica a jovem que não deixa dúvidas sobre o seu espírito artístico.

A menina que cresceu inspirada pelos filmes da Xuxa e do Renato Aragão, que passavam à tarde na TV, começa a viver agora o sonho de ser reconhecida pelo que ama fazer: escrever.

Influenciada desde pequena pelos filmes de comédia e de romance, ela usou as redes sociais como plataforma para começar a expor seus textos, que falam sobre amor e autoconhecimento, sempre com uma pitada de humor.

“Eu comecei a escrever minhas histórias na época do Orkut, uma das primeiras redes sociais. Sempre escrevi textos originais e, na época, usava a rede para depositar esses textos e ter um feedback dos leitores. Em 2015, eu comecei a escrever a história que deu origem ao meu livro publicado e decidi que ele poderia se tornar realidade quando coloquei ele para o público ler e mais de 11 mil leitores me pediram que o material fosse publicado”, conta Júlia.

Foi assim que nasceu o "Primavera em Hollywood", aclamado por mais de 11 mil pessoas na internet quando apenas o "piloto" havia sido compartilhado com os internautas. Registrando a recepção positiva do livro, Júlia Romano começou um outro processo, o de buscar uma editora que comprasse sua história e aceitasse dar vida ao escrito. Reflexo do talento da jovem amazonense não demorou muito para que a edição do livro acontecesse.

“Hoje em dia meu Instagram é muito ativo porque é lá que eu descarrego meu material e mantenho contato com os meus leitores, por isso eu atribuo sempre hashtags específicas aos meus trabalhos. Foi por meio das hashtags que a editora responsável pela publicação do meu livro, me achou. Eles acessaram meu instagram, leram algumas coisas que estavam lá e fizeram contato comigo. Pouco tempo depois eles fecharam contrato comigo”, revela a também atriz.

O sonho de Hollywood

Sem dar muitos detalhes para não entregar o final da história, Júlia conta que a comédia romântica narra a aventura de uma jovem artista que sonha em atuar como atriz nas produções de Hollywood. Ao conseguir o papel, a protagonista acaba se apaixonando por um colega de cena que não é um bom exemplo de ser humano e, a partir da decepção amorosa, o público deve se surpreender com o final.

O livro já foi publicado e está disponível em edições online à venda na Apple Store, Google Play, site da editora Eviseu, além da Amazon. Júlia destaca ainda que os leitores podem aguardar ainda mais produções para o ano de 2019 e peças de teatro estão entre elas. O instagram da escritora é o @juuliaromano.

