Banda Blue Birds faz homenagem a Joaquim Marinho no Teatro Amazonas

Manaus - A Banda Blue Birds vai se apresentar no Teatro Amazonas para prestar homenagem ao radialista Joaquim Marinho, no dia 28 de janeiro, às 20h. O dinheiro arrecadado pelo evento vai ajudar a custear o tratamento médico de Joaquim, que já possui 75 anos de idade.

O grupo é um dos mais antigos e tradicionais de Manaus que continua na ativa. Fundada nos anos 60, a banda chegou a ser declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas em fevereiro de 2018.

Segundo Patrícia Marinho, filha do radialista e empresária, esse evento é uma grande homenagem para o pai e será um belo espetáculo de música. "Esse show será inesquecível. Com uma banda clássica manauara e em prol do meu pai, que hoje precisa muito dessa ajuda para pagar medicamentos, médico, etc", ressaltou.

Banda Blue Birds

O ingresso está sendo vendido a R$ 100,00 na bilheteria do Teatro Amazonas e todo valor arrecado será para ajudar Joaquim Marinho.

Joaquim Marinho desenvolveu Alzheimer, é diabético e possui problemas cardíacos, atualmente ele não mora mais no São Geraldo, onde está localizada a Casa de Cultura, no Beco Chaves Ribeiro.



Joaquim Marinho

Joaquim Marinho é uma das grandes personalidades de Manaus, nascido em Portugal, mudou-se para a capital amazonense quando era apenas uma criança e ao longo de sua vida atuou como jornalista, radialista, advogado e até mesmo como secretário de estado de turismo e de cultura.

O português é um colecionador de diversos itens: vinis, selos, livros, e até mesmo arte erótica. A casa onde ele e a família viveram durante anos agora tornou-se a Casa de Cultura Joaquim Marinho, onde diversos itens dessa coleção valiosíssima estão à venda.

A Casa de Cultura também recebe visitas e está disponível para a realização de eventos culturais.

Patrícia Marinho, filha de Joaquim, explicou que a Casa de Cultura foi criada com o objetivo de apresentar a rica coleção do pai à nova geração. “Há um ano que a Casa de Cultura está aberta, e agora nós resolvemos botar a venda uma parte desse acervo para que os colecionadores possam levar, possam ter em sua casa, possam ouvir. Uma forma de não deixar os discos aqui mofando, porque é um acervo muito grande. É claro, também, que as peças estão sendo comercializadas para obter ajuda financeira”, explicou em entrevista.

