Após acidente, ator segue em estado grave

O acidente de carro ocorreu na tarde de quarta-feira (16), quando Caio passava na altura do Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo | Foto: Reprodução

O irmão do ator Caio Junqueira, Jonas Torres, deu uma breve entrevista a um site na internet, e comentou sobre o estado de saúde do irmão que permanece internado depois de um grave acidente de carro.

Na entrevista Jonas disse: “A gente está esperando pra ver o que acontece. Muito delicada a situação. Assim que tiver alguma coisa relevante, a

família vai dizer”.

O acidente de carro ocorreu na tarde de quarta-feira (16), quando Caio passava na altura do Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo. O ator acabou perdendo o controle do automóvel, subiu na calçada, bateu numa árvore e capotou.

Caio Junqueira ficou preso entre as ferragens do carro, foi resgatado desacordado e levado para Hospital Miguel Couto, localizada no bairro Leblon, no

Rio de Janeiro.

O ator segue internado em estado grave e o hospital soltou uma nota a imprensa nesta quinta-feira (17) dizendo: “recebendo os cuidados necessários”.

O acidente



O ator Caio Junqueira capotou com o seu carro na tarde da quarta, na avenida Infante Dom Henrique, no Rio, por volta das 13h20 (horário de Brasília).

As testemunhas relataram que o carro teria subido o meio-fio e batido em uma árvore antes de capotar. Imediatamente, as ruas foram fechadas, sendo liberadas apenas por volta das 14h50. Caio é conhecido por vários papéis nas novelas na Record e um de seus papéis mais memoráveis foi no filme Tropa de Elite.

Entre as demais atuações está em A Escrava Isaura, Ribeirão do Tempo e José do Egito.

Leia mais:

Deborah Secco muda cor do cabelo e surpreende filha; veja o vídeo

Cantor Shawn Mendes fará shows no Brasil em novembro