Sambistas agitam a Timboca neste domingo (20), em Manaus

Manaus - Neste domingo (20), a partir das 17h, a roda de samba da Timboca, apresenta o cantor e compositor Herlon, a ‘Fera do Banjo’. O ex-integrante do grupo Raça irá comandar uma noite com muito samba, pagode e muita ginga no pé. O evento também terá as participações de Lucinho do Samba e Léo Monteiro.

O público vai se divertir ao som dos sucesso de Fundo de Quintal, Revelação, Jorge Aragão, Beth Carvalho e muito mais. O evento promete ressaltar grandes nomes do samba e do pagode, mesclando o samba moderno e o contemporâneo com intuito de fortalecer o gênero musical na capital amazonense.

A casa está localizada na Rua Alexandre Amorim, 201, no bairro de Aparecida. O ingresso custa R$10 e as mesas são liberadas. Homens e mulher têm entrada free até às 18h30. A casa também aceita todos os cartões. Maiores informações: 99128-8274.

