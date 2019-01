Casa João de Barro promove lançamento do DVD Xandinho &Toinho

A taxa da 'rolha' (1L por pessoa) terá o preço promocional de R$ 30 também até meia-noite | Foto: Divulgação





Manaus - Neste sábado (19), o João de Barro, promove o lançamento do 3º DVD “Xandinho Vs Toinho”. Gravado em dezembro, o registro ao vivo mostra os vocalistas das bandas “Balanço da Sanfona” e "Forró Show”, cantando novas versões de clássicos do forró pé de serra.

Além dos anfitriões, as bandas Rabo de Vaca, Guto Lima, Xoteziim e Forró do Mestre também sobem ao palco, a partir das 21h.

A tradicional "Lista free" já está valendo. É só acessar uma das contas oficiais no Facebook (fb.com/joaodebarromanaus) ou Instagram (@joaodebarroam).

No post do evento, quem colocar o nome e marcar os amigos nos comentários, terá acesso livre até 00h.

Após, o ingresso passa a custar R$ 30. A taxa da 'rolha' (1L por pessoa) terá o preço promocional de R$ 30 também até meia-noite.

Serviço

O quê: Lançamento do DVD "Xandinho vs Toinho" com Balanço da Sanfona, Forró Show, Rabo de Vaca, Guto Lima, Xoteziim e Forró do Mestre

Quando: 19/01 (sábado)

Quanto:Entrada liberada até 00h, após R$ 30

Onde: João de Barro - Av. do Turismo, 215 – Tarumã – Zona Oeste (Antigo El Toro Loco)

Horário: 21h

*Com informações da assessoria

