Cantor sertanejo Marciano morre aos 67 anos em São Paulo

O cantor sertanejo José Marciano, conhecido pela antiga dupla sertaneja João Mineiro e Marciano, morreu nesta sexta-feira (18) aos 67 anos em sua residência em São Caetano do Sul, São Paulo, vítima de um infarto.

A equipe do cantor agradeceu, pelas redes sociais, os votos de pesar enviados por admiradores do artista. “É com imenso pesar que, em nota, confirmamos o falecimento do cantor Marciano, o Inimitável. Neste momento, agradecemos o carinho de todos e pedimos orações à família”.

Aberto ao público, o velório do cantor foi realizado na Câmara Municipal de São Caetano do Sul. O enterro estava previsto para esta tarde, no Cemitério das Lágrimas, também em São Caetano do Sul.

Marciano foi um dos autores da canção sertaneja Fio de Cabelo, de grande sucesso, que teve centenas de regravações. Também tiveram grande aceitação popular e renderam muitas gravações as músicas Ainda Ontem Chorei de Saudade, Se Eu Não Puder Te Esquecer e Seu Amor Ainda É Tudo.

O cantor João Mineiro, que formou a dupla com Marciano na década de 70, morreu em 2012.

