Concurso Miss Plus Size acontece neste sábado em Manaus

Candidatas a Miss Plus Size Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O Les Artistes Café Teatro, espaço administrado pela Prefeitura de Manaus, no Centro Histórico, será palco da abertura da 5ª edição do concurso Miss Plus Size Amazonas. O evento, que acontecerá neste sábado, 19, a partir das 19h, dará início à preparação para a grande final, que acontecerá no mês de julho deste ano.



Ao todo, 28 candidatas inscritas no concurso receberão faixas representando pontos turísticos de Manaus, cidades do interior do Estado e, ainda, patrocinadores do evento.

O cronograma do período de preparação para a grande final inclui atividades como book fotográfico, aula de passarela, passeios nos pontos turísticos da cidade, entre outras atividades.

Para o idealizador e diretor-geral do evento, Fernando Salignac, a realização do concurso visa não só enaltecer a beleza e a autoestima da mulher plus size, como também fortalecer a atenção que o mercado tem dado ao público plus size.



“Sinto-me realizado em estar à frente desde evento que idealizei há cinco anos junto com colaboradores e que tem ganhado força e encorajado mulheres a participar deste evento que busca fortificar ainda mais a beleza feminina plus size, a celebrar a autoestima dessas mulheres, e ainda, mostrar que o mercado para esse público tem ganhado mais força e espaço”, salientou Fernando.

Apesar de ainda existir um déficit em grande parte das necessidades do público plus size, setores como da moda, designer, marketing, entre outros, tem buscado se adequar e mostrado mais interesse e engajamento na causa.

“Percebemos um crescimento significativo no mercado Plus Size nesses últimos anos. As empresas tem mostrado uma preocupação maior com esse público, criado alternativas que se encaixam melhor no público plus size, visando não só o lado financeiro, mas também o conforto, bem estar, saúde. Temos visto campanhas que inserem essas mulheres e que tem obtido respostas muito positivas, para ambos os lados”, completou Salignac.



A ganhadora da faixa Miss Pluz Sine Amazonas 2019 representará o estado na 2ª edição do Miss Brasil Plus Eco, que será realizado em Manaus, no mês de agosto, com 26 candidatas que estarão representando cada estado do Brasil.

Serviço

O quê: Entrega das faixas às candidatas do Miss Plus Size Amazonas 2019

Quando: Sábado, 19/1, a partir das 19h

Onde: Les Artiste Café Teatro, situado na avenida Sete de Setembro, 377, no Centro Histórico

Quanto: Gratuito