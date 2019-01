'Maior Palha’ leva improviso e humor a Zona Norte de Manaus

O grupo atua nos tablados teatrais de Manaus desde 2014 | Foto: Arquivo Pessoal





Manaus – Neste final de semana a Companhia de Humor ‘Maior Palha’ convida o público da Zona Norte da cidade para dar boas gargalhadas com a estreia da 3ª temporada de espetáculos do grupo. Com o tema ‘Imprevistos’ a apresentação acontece nos dias 19 e 26 de janeiro, às 18h, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignota – localizado na rua Gandú, bairro Cidade Nova. A entrada é gratuita.

Usando jogos de raciocínio rápido o espetáculo ‘Imprevistos’ desafia os atores em cena a criarem respostas rápidas conforme a reação da plateia aos temas propostos na apresentação. O grupo de amazonenses conhecido pela irreverência intelectual em cena, não se cansa de ser desafiado pelo público.

Abordando temas polêmicos como, religião e política, Wilker Santos – ator e coordenador do grupo – conta que, é com muito humor que o coletivo artístico se desenrola no palco.

“Os jogos de raciocínio rápido são muito divertidos em cena pois não existe ensaio para o que vai acontecer, tudo depende de um tema que levantamos ali na hora e a partir das respostas que a plateia vai dando para gente, vamos costurando o resto da apresentação. Nem sempre acontece o esperado, mas com certeza todo resultado sempre rende muitas gargalhadas”, explica o artista.

A ideia desse formato surgiu em 2014 com o trio de amigos, Alex Portilho, Wilker Santos e Jonathan Oliveira que se inspiraram nas companhias reconhecidas pelos trabalhos com este gênero, tais como: Cia. Barbixas de Humor (São Paulo), Cia. Antropofocus (São Paulo) Rowan Atkinson (Inglaterra), Cia. do Quintal (São Paulo), Whose Line its Anyway (EUA) e Umbilical Brothers (Austrália).

Apesar disso, a CIA não é só de improviso, também fazem peças roteirizadas sempre focados na comédia. Esse espetáculo faz parte da programação do Espaço Aberto pela Secretaria de Cultura, iniciando o ano com muito humor na cena manauara.

“É sempre uma corrida contra o tempo, quando as pessoas começam a jogar contra a gente, surgem situações, e não importa qual seja temos que elaborar algo. Opa! Assunto de gente grande? Temos crianças na plateia? É sempre muito divertido ver o nosso amigo pensar em algo que faça sentido e a plateia gargalhar. ” Diz Alex Portilho, músico, improvisador e diretor do Maior Palha.

A faixa etária para o show de bom humor é de 10 anos de idade, e a entrada no local é gratuita.

