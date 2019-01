Teatro Amazonas recebe show 'Encantaria' com Salomão Rossy

Cordão de Marambaia participa da apresentação, que acontece nesta sexta (25), a partir das 20h, com entrada gratuita | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta sexta-feira (25), a partir das 20h, o Teatro Amazonas vai receber o show “Encantaria”, em comemoração aos 25 anos de carreira do cantor Salomão Rossy. A apresentação tem entrada gratuita e contará ainda com a participação do grupo Cordão de Marambaia, em seu retorno aos palcos.



O show será dividido em dois momentos. O primeiro é um resgate das principais canções premiadas do artista em festivais de música, no decorrer de sua carreira. Em seguida, será realizado um intervalo para que o público confira, no hall do teatro, uma exposição com 20 fotos exclusivas de autoria de Salomão Rossy, que também desenvolve trabalhos fotográficos.

No segundo momento, o show terá o retorno aos palcos do grupo Cordão de Marambaia, que há dois anos parou suas atividades para que os integrantes dessem continuidade aos seus estudos musicais.

Com o retorno da banda, Salomão Rossy, que também integra o grupo, destaca que a proposta do Cordão permanece a mesma: oferecer ao público som amazônico de qualidade.

“Estamos retomando o projeto com todo o gás, com um conceito bem mais trabalhado, sempre com repertório prestigiando os ritmos do Norte, como beiradão, carimbó, bumba-meu-boi e marabaixo. Nosso principal objetivo sempre foi valorizar a nossa cultura, e isso se intensificou ainda mais com o retorno do grupo”, disse o cantor.

“Encantaria” faz referência ao encanto e a magia das canções, que serão apresentadas em um formato acústico, ao som de dois violões e dois percussionistas.

Serviço: Show “Encantaria” com Salomão Rossy

Data/Hora: 25 de janeiro de 2019, às 20h.

Local: Teatro Amazonas (Avenida Eduardo Ribeiro, – Centro).

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

