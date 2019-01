Cardinal e Acará-Disco se enfrentam no Festival do Peixe Ornamental

Marilia Mendonça será uma das atrações da festa em Barcelos | Foto: Divulgação

Barcelos (AM) - A 25º edição do Festival do Peixe Ornamental, no município de Barcelos (a 399 km de Manaus), acontece a partir desta quinta-feira (24) até domingo (27).

No evento, que é um dos mais tradicionais do município, as agremiações Cardinal e Acará-Disco se enfrentam em uma disputa que envolve elementos de dança e música da cultura indígena.

A programação também inclui shows de músicos locais e das atrações nacionais – a banda Ira e a cantora Marília Mendonça.

O festival reforça a cultura de Barcelos e chama atenção para um dos destaques da economia local, que é a criação de peixe ornamental.

O município é ponto de encontro dos praticantes de pesca esportiva, atraindo adeptos de várias partes do mundo. Durante o período, de agosto a março, milhares de turistas visitam Barcelos com esse intuito.



A expectativa é que mais de 2 mil pessoal visitem o município, durante o festival deste ano. A maneira mais rápida de chegar a Barcelos é por via aérea.

Os voos da MAP Linhas Aéreas saem do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes aos sábados, às 6h30, e retornam à capital às 8h. Mais informações sobre a disponibilidade de voos no site voemap.com.br.

Quinta-feira

Nesta quinta-feira (24), como parte da programação do Festival do Peixe Ornamental terá a festa dos visitantes, com show do “Rei do Arrocha”, Guto Lima.

Sexta-feira

Sexta-feira (25) acontece o Luau da Praia Grande, com as apresentações dos cantores locais Eraldo Bandeira e Daniel Trindade.

Sábado

No sábado (26), na Arena Piabódromo, Cardinal e Acará-Disco disputam o título de melhor apresentação do festival. Nas cores azul e vermelho, o Cardinal está em busca do tetracampeonato.

Neste ano, a agremiação defenderá o tema “Rio Negro fiador da vida”. O Acará-Disco é representado pelas cores preto e amarelo e no festival apresentará o tema “Terra Mística: Contemplação da Amazônia”.

A programação encerra no domingo (27) com os shows nacionais da banda Ira e da cantora Marília Mendonça.

