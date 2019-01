Anúncio dos indicados ao Oscar 2019 acontece nesta terça

Quem será o campeão das indicações do ano? A festa do Oscar será em 24 de fevereiro. | Foto: Reprodução

SÃO PAULO (AE) – Toda Hollywood estará a postos na madrugada desta terça-feira (22). Às 5h20, horário de Los Angeles – 11h20 no Brasil –, a Academia fará, via TV, o anúncio oficial dos indicados para o prêmio mais cobiçado do cinema.



O anúncio do Oscar divide-se em duas partes, e a primeira contempla prêmios técnicos e de atores coadjuvantes. Os principais – filme, diretor, ator e atriz, roteiro, filme estrangeiro – serão anunciados na segunda, dez minutos depois.

Nasce uma estrela é um dos favoritos | Foto: Divulgação

Na quinta, estreia “A Favorita” e a expectativa é saber quantas indicações coletará o drama do grego Yorgos Lanthimos sobre a rainha Anne e suas amantes.

Ninguém duvida que Olivia Colman, que já ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz de comédia ou musical – embora não cante, nem forneça motivo de riso, tal a extensão da tragédia –, será indicada na categoria principal, concorrendo com Glenn Close, Globo de Ouro de melhor atriz de drama, por “A Esposa”, e com Lady Gaga, por “Nasce Uma Estrela”.

A pop star pisou no tapete vermelho do prêmio da Associação dos Correspondentes Estrangeiros num clima de já ganhou. Ficou, a título de consolação, com o prêmio de canção. Só leva melhor atriz se os votantes da Academia empacarem entre Olivia e Glenn, e apelarem para uma terceira.

No domingo (27), o prêmio do SAG, Sindicato dos Atores, poderá cravar quem será a vencedora. Apesar da derrota no Globo de Ouro, Bradley Cooper é queridinho da Academia e poderá ser indicado para melhor ator, diretor e filme, por sua versão de “Nasce Uma Estrela”.

A revista “Variety”, bíblia do showbiz, estabeleceu o ranking das quatro versões e a de Cooper ficou em segundo, após a de George Cukor, de 1954, com Judy Garland, à frente, o que é injusto, da de William A. Wellman, de 1937, com Janet Gaynor.

A tendência em 2019 será dividir filme e direção, até porque o que todo mundo espera que seja o melhor diretor – o mexicano Alfonso Cuarón, de Roma –, concorrerá a melhor filme estrangeiro.

Na hipótese confirmada de divisão, o melhor filme poderia ser “Nasce Uma Estrela”, já que a Academia ama os musicais e Bryan Singer, de “Bohemian Rhapsody”, está encalacrado com denúncias de assédio.

Christian Bale | Foto: Divulgação

A pedra no caminho é “Green Book – O Guia”, de Peter Farrelly, que venceu no sábado (19) o prêmio do Sindicato de Produtores. Entre Christian Bale, Globo de Ouro de melhor ator de comédia ou musical, por “Vice”, e Rami Malek, o melhor de drama pelo seu Freddie Mercury, quem levará? Tracee Ellis Ross e Kumail Nanjiani farão o anúncio na madrugada de hoje.

Quem será o campeão das indicações do ano? A festa do Oscar será em 24 de fevereiro.

