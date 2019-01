Saiba a previsão para o seu signo nesta terça-feira (22)

Confira o seu horóscopo desta terça-feira (22) e saiba o que os astros reservam para você neste dia. As informações são do site do astrólogo João Bidu.

Áries

Espere notícias felizes no seu serviço. Você terá muita garra para vencer os desafios. Seu astral estará atraindo bons acontecimentos. Clima cheio de entusiasmo na paquera!

Touro

Chance de sucesso vai surpreender você e é provável que arrume um trabalho novo. Pode fechar acordo ou assinar contrato vantajoso. O clima na conquista vai fluir facilmente.

Gêmeos

Poderá alcançar conquistas profissionais importantes com o apoio de quem deseja. Sorte em jogo ou sorteio. Um sonho material seu e do seu par deve se concretizar.

Câncer

Seu esforço será reconhecido no trabalho. Pode receber uma grana extra. Na conquista, terá sensibilidade para perceber o melhor momento de se abrir com quem ama.

Leão

Promessa de sucesso nos seus projetos, acordos e contratos, graças ao seu carisma e à sua inteligência. Chance de ir bem em provas ou testes. A dois, uma surpresa feliz se aproxima.

Virgem

Espere lucros se cuida de dinheiro ou negócios de outra pessoa. Vai se dar bem em treinamentos, cursos e estudos. Se gosta de alguém, o clima será de ternura e compreensão.

Libra

Você vai sentir muita disposição e alegria. Pode esperar sucesso em entrevista de emprego ou contato profissional. Terá prazer em compartilhar seus planos e sonhos com seu par.

Escorpião

Pode ganhar uma grana extra por conta de algum bico. Bom dia para fazer uma fezinha. Irá cuidar mais do seu lar com a colaboração da família. Paquera animada.

Sagitário

No trabalho, irá se conectar com quem pensa como você para conquistar apoio. Terá sucesso em viagem. Chance de rolar atração por colega ou pessoa conhecida.

Capricórnio

Vai atrair todo mundo por conta do seu alto-astral, inclusive colegas de trabalho. Vai desejar mais segurança e estabilidade no seu emprego. Espere sintonia e sedução no romance.

Aquário

Aposte na sua experiência para se destacar em atividades profissionais. Terá jogo de cintura para sair de conflitos. Um bom papo aumentará sua segurança na relação a dois.

Peixes

Urano promete surpresa boa nas finanças. Também há chance de conquista na vida profissional e maior responsabilidade em projetos. Na paquera, encontro cheio de animação e alegria.

Leia mais:

Barcelos, entre o potencial turístico e a demarcação de terras indígenas

Piaçabeiros: a solidão e os desafios da escravidão contemporânea no extrativismo em Barcelos