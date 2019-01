Marília Mendonça e Neymar juntos? Entenda

Solteiro oficialmente desde o término com Bruna Marquezine, em outubro de 2018, Neymar vem dando o que falar nas redes sociais. Dessa vez, o craque acabou virando assunto por conta de um comentário deixado na foto da cantora sertaneja Marília Mendonça.

A cantora compartilhou uma foto mostrando que combinou o batom e blusa com um rosa vibrante. Na legenda, a rainha da sofrência acabou suplicando curtidas para seus seguidores e brincou. “Se essa foto tiver uma curtida eu vou tomar uma hoje”, disse ela. Neymar, que com frequência tem visitado as publicações de Marília Mendonça, acabou deixando um comentário especial. “Sou fã! Gata demais”, falou.

Os fãs dos dois vibraram com o comentário e a repercussão foi tanta que, na segunda-feira (21), surgiu uma notícia de um possível romance entre eles. Sem perder o bom humor, Marília Mendonça replicou a notícia no Twitter com muitas risadas. “Meu Deus”, escreveu ela.

Até um nome para o casal — como “Brumar”, como aconteceu quando o craque namorou Bruna Marquezine — já foi inventado: “Marimar”, seria a junção de Marília e Neymar.

