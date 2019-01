Super Paredão: enquetes indicam disputa acirrada entre participantes

A eliminação do BBB 19 desta terça-feira (22) promete fortes emoções. O Super Paredão, com 14 participantes na berlinda, agitou a internet e foi uma das novidades da edição deste ano.

Diferentes dos outros paredões, no Super Paredão será eliminado quem obtiver o menor número de votos, isso mesmo que você leu, quem tiver menos votos deixará a casa mais famosa do Brasil.

Conforme as enquetes dos principais portais, é difícil dizer de forma precisa quem será o primeiro eliminado do BBB 19. Segundo os levantamentos, Vanderson, Gabriela, Rízia, Vinícius e Diego são os participantes que registram as menores porcentagens de aceitação para o público - ou seja, são fortes candidatos a saírem do programa.

Os números apresentados abaixo foram coletados às 7h50min desta terça-feira (21) e podem variar nas próximas horas. O resultado será anunciado no programa desta terça-feira, a partir das 22h30.

Somente a enquete da UOL já contava com mais de 300 mil votos, de acordo com a preferência do público, alguns participantes estão tecnicamente empatados.

