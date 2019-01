Site anuncia show da Beyoncé na Arena da Amazônia

Site oficial da cantora não divulgou nenhuma informação sobre a turnê deste ano | Foto: Divulgação

Manaus - O site de venda de ingressos Eventbrite divulgou um possível show da cantora norte-americana Beyoncé na Arena da Amazônia, marcado para o dia 28 de setembro. O preço dos ingressos varia de R$ 150 a R$ 20 mil.

A empresa indicada no site como organizadora do evento é a Innovar Comunicação e Eventos. Além do site de vendas de ingressos, somente uma página de evento criada no Facebook fala sobre a apresentação da beldade na capital amazonense.

O site diz que a apresentação faz parte da Turnê Everything is Love, uma parceria da cantora com o marido Shawn Corey Carter, mais conhecido como Jay-Z, lançada no ano passado.

Apesar das informações do Eventbrite , no site oficial da cantora não consta nenhuma informação sobre o possível show em Manaus.

Até o momento da publicação desta matéria, a reportagem não conseguiu entrar em contato com os organizadores para confirmar a veracidade do evento.

O Portal Em Tempo também entrou em contato com a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), responsável pela administração da Arena, e aguarda resposta.



Leia mais:

Paul McCartney vem ao Brasil em 2019 e faz dois shows

Pink e Black Eyed Peas estarão no Rock in Rio