Sony convida artista que vive em Manaus para divulgar Homem-Aranha

Manaus – A dedicação de corpo e alma a qualquer tipo de trabalho, com certeza, rende reconhecimento profissional, e não poderia ser diferente para o porto-velhense, que mora em Manaus há pelo menos 20 anos, Alessandro Hipz, de 34 anos, foi selecionado pela Sony Brasil, para participar da estratégia de divulgação do filme intitulado “Homem-Aranha no Aranhaverso”.

O artista plástico aceitou o convite da produtora internacional e vem fazendo sucesso com a criação de murais inspirados na animação, cujo enredo mostrará o encontro entre Aranhas de universos paralelos, como Miles Morales, Peter Parker e Gwen-Aranha.

“Foi algo que particularmente eu não esperava. Quando a Sony quis fazer essa divulgação, pensou em algo que pudesse ter um gancho com o universo do Homem-Aranha, que é bem urbano, daí surgiu a ideia de trabalhar com os grafiteiros. Quem conhece a história sabe, que o filme fala muito sobre desenhos, então foi uma forma de unir o mundo real ao da animação”, explica Hipz.

O artista contou que o contato foi feito por e-mail, onde a Sony Brasil informou que analisou os trabalhos de Alessandro nas redes sociais usadas por ele como plataforma para expor suas produções. Ao todo, seis regiões do país foram selecionadas para participar da iniciativa: São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Manaus.

“Eles nos mandaram uma proposta de desenho e o briefing, mas respeitaram muito nosso processo criativo, nos dando liberdade de trabalhar com nosso próprio estilo artístico. Eu acho que o diferencial da minha arte para a das outras regiões é que quis trazer a identidade cultural do linguajar amazonês enquanto identidade cultural estampada”, explicou.

O acordo entre os artistas e a produtora de cinema durou cerca de dois meses, entre a criação do layout e a finalização dar artes. Alessandro contou que convidou ainda um outro amazonense para ajudar na construção da tela, Adonay Garcia. Ele explicou que após a permissão da Sony, a pintura nos muros durou cerca de uma semana, trabalhando de 8h às 17h diariamente.

Com as expressões ‘Não é pão’, ‘Mano Manaus é quente no balde’ e ‘Telezé’, Alessandro concentra as artes feitas para a Sony em três murais da capital do Amazonas. As artes podem ser contempladas nas ruas Dez de Julho, Ferreira Pena e Dos Barés – todas no Centro da cidade.

Na estrada da arte

Alessandro Hipz tem 34 anos de idade e é natural da cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. Mas há pelo menos 20 anos foi abraçado pelo Amazonas ao vir morar em Manaus com o pai.

O artista se sente um autodidata desde criança, pois todas as suas memórias mais remotas o trazem lembranças sobre o prazer na pintura. Hipz não tinha referências externas ou mesmo estudava algum tipo de arte, mas revela que as tintas e o papel sempre foram seu ponto de equilíbrio na vida, mesmo quando ainda era pequeno.

Com o passar dos anos, amigos e família começaram a perceber o dom do rapaz para a pintura, e aos 16 anos de idade ele começou a se encontrar dentro do estilo de desenho conhecido como ‘grafite’.

“Para mim, o início do grafite foi praticando nos meus cadernos de escola mesmo, só depois é que comecei a ir para as ruas. Sempre de forma bem direta, sem referências ou técnicas. Mas gosto sempre de dizer, que os incentivos dos meus amigos foram muito importantes, pois eram eles quem me diziam o quão bom eu poderia me tornar”, revela o grafiteiro, que completa, “Eu trabalho hoje unicamente com arte, é meu estilo de vida, é o meu trabalho. Tudo que acontece na minha vida gira em torno da arte”, concluiu. Alessandro, que também tem formação acadêmica no curso de Design de Interiores.

Futuro

O artista, que após a parceria com a Sony, passou a receber ainda mais convites de trabalhos, e viralizar com as artes do Homem-Aranha, se prepara para outras prioridades.

Alessandro revelou que no mês de fevereiro vai viajar para o município de Careiro Castanho, no interior do Amazonas. A ida à região tem como motivo a inclusão socioeducacional de jovens de baixa renda, que passarão por um curso de grafite e artes plásticas ministrado por Hipz. O projeto foi contemplado pela Fundação Nacional de Artes (Funart). Participam da inciativa jovens de 12 a 20 anos.

