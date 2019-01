Temporada de ‘Bumba Meu Boi’ será apresentada gratuitamente no Largo

Manaus - A montagem de teatro de rua “Bumba Meu Boi, a Festa Vai Começar” inicia neste domingo (27) uma temporada de encenações no largo São Sebastião, Centro. A peça faz parte do repertório da Espatódea Trupe e será apresentada sempre a partir das 18h. O acesso é gratuito, mas o público poderá contribuir com quanto quiser no chapéu do grupo.



Depois de domingo, as próximas encenações serão realizadas nos dias 3, 10, 17 e 24 de fevereiro. “Bumba Meu Boi, a Festa Vai Começar” é o resultado de uma oficina de teatro de rua realizada pela Espatódea Trupe com a professora Emille Nóbrega, responsável pela direção e dramaturgia.

A montagem é uma forma de praticar o que foi aprendido no curso pelo elenco, formado por Guilherme Bindá, Geli Alves, Davi di Paula, Junior Victorino, Ruana Cavalcante e Valentina Segadilha. Todos os envolvidos contribuem de forma particular para os personagens.

A peça narra a origem do Festival Folclórico de Parintins por meio da lenda de Catirina, uma empregada grávida que, ao sentir um desejo de comer língua de boi, convence seu marido a abater o animal favorito da fazenda de seu patrão. A partir daí, surge uma grande comoção nas redondezas. Uma série de rituais são realizados na tentativa de ressuscitar o animal e devolver alegria à fazenda.

A trupe amazonense optou em utilizar na montagem a linguagem da comédia popular em formato de cordel. A produção foi projetada para espaços não convencionais, como praças, ruas ou espaços abertos.

*Com informações da assessoria.

