Thammy Miranda em clima de paternidade publica 'Diário de um pai'

Thammy Miranda já entrou no clima da paternidade e começou a postar vídeos no Instagram. Ele e Andressa Ferreira estão nos Estados Unidos, em Miami, para dar início ao processo de fertilização.

"Dando prosseguimento no meu 'Diário de um pai'...começou. Agora ela quer parar para comprar um bolo. Você vai amamentar, vai emagrecer e eu?", disse o ator para a esposa. "Você não disse que esse ano será fitness?", pergunta Andressa.

Apesar da insinuação de que a companheira estaria com desejo de bolo, comportamento muitas vezes atrelado à gravidez, o filho de Gretchem ressaltou que ela ainda não está grávida. "A gente começa essa semana o processo da fertilização e em breve ela estará. O processo começa com uma 'hormonização' dela por volta de uns 10, 12 dias, depois faz a retirada dos óvulos. Daí, o corpo descansa por algumas semanas e faz a inseminação", explicou Thammy.

No fim do ano passado, o casal começou a pensar em nomes para o futuro filho. "Se for menino, Teodoro ou...Teodoro!", disse o ator. Andressa contestou: "Ou Joaquim, ou Miguel". Mas Thammy insistiu. Se for menina, o casal pensa em Antonella ou Manuela.

