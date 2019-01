De pai para filho: a arte de fazer beat box no Amazonas

Reydson Correa herdou o dom do pai, Bond Boca | Foto: João Gomes





Manaus – Driblando as dificuldades de uma infância pobre e financeiramente difícil, o artista que usa o pseudônimo "Bond Boca" foi o primeiro campeão brasileiro na arte de fazer beat box. O título veio na década de 90, quando o músico foi convidado para participar do Programa do Faustão, na Rede Globo. Anos depois, Bond continua sendo uma das maiores referências no gênero, e a habilidade de usar a boca para fazer sons de instrumentos musicais inspirou também os filhos do artista, que vem dando continuidade ao dom.

Aos 48 anos de idade, Bond Boca explica que nasceu no Pará, mas veio para Manaus ainda muito pequeno. Já na capital do Amazonas, ele teve que enfrentar uma infância carente. Aos 6 anos de idade, o menino já ajudava o pai a vender salgados no Centro da cidade.

A comercialização de salgados foi feita até ele completar os 20 anos de idade, época em que Bond Boca equilibrava o trabalho com seu pai e também fazia serviços como garçom em um restaurante da região.

Mas a história de Bond com o beat box também começou ainda na infância. Ele conta que, ainda aos 6 anos, costumava frequentar uma escola de samba junto com o pai. Em uma das oportunidades, o paraense acabou mexendo em alguns instrumentos da bateria e foi advertido pelo presidente do grêmio. O episódio fez o artista se sentir desafiado.

“Eu treinava artes marciais em uma escola de samba, que meu pai frequentava enquanto folião. As aulas aconteciam no mesmo horário dos ensaios de bateria e, em uma ocasião, eu fui mexer nos tamborins, mas o diretor da escola me brigou. Me chamou a atenção e disse que eu não poderia brincar com os instrumentos. Nesse dia, eu disse para mim mesmo que aprenderia a fazer todos os sons com a própria boca para nunca mais mexer nos instrumentos dos outros”, explica Bond.

A partir de então, o músico começava a se especializar na arte que mais tarde o tornaria referência nacional, o beat box. A pobreza durante a infância colaborou para que ele não tivesse referências musicais ou oportunidade de se aperfeiçoar tecnicamente. Ainda assim, o autodidata cresceu produzindo os sons com a mesma facilidade que respirava.

Aos 20 anos de idade e dividindo o tempo entre o trabalho de garçom e a venda de salgados com o pai, Bond já era conhecido pela habilidade musical. Um certo dia foi convidado para subir ao palco do restaurante onde atuava para apresentar a sua arte. Na época, Phelippe Daou, grande personalidade do jornalismo amazonense, esteve presente durante o pocket show de Bond e o filmou para mandar o material à Rede Globo. O comunicador apresentou o artista como uma novidade.

“Eu nunca tive referência sobre o que eu fazia e nem sabia que outras pessoas no mundo também dominavam essa habilidade. A minha referência sempre foi eu mesmo. Aquela filmagem acabou chegando na Globo. Pouco tempo depois recebi uma ligação do Programa do Faustão, que me chamava para uma participação. Nesse momento, eu percebi que fazer beat box era algo que me tornava especial”, revela o músico que ainda voltou mais quatro vezes ao programa.

“Chegando na emissora carioca me explicaram que esse gênero musical já existia, mas era conhecido como percussão vocal. Mesmo assim, eles disseram que ninguém no país fazia um beat box tão bom quanto o meu. Depois disso, minha carreira decolou e passei a viajar o país todo sendo convidado para apresentações”.

Vida e carreira

Bond Boca aproveitou a fama e as oportunidades que surgiram na época para construir empreendimentos onde pudesse ficar seguro financeiramente, além dos shows de beat box. Hoje em dia o artista trabalha com sua própria empresa de som e ainda ajuda a administrar um salão de beleza, junto com a sua esposa.

Apesar de não fazer mais do beat box o seu principal instrumento de trabalho, Bond nunca deixa de aperfeiçoar suas técnicas e continua fazendo da habilidade um motivo de orgulho e destaque em sua vida.

“Meu diferencial é fazer um beat box que imita o som de inúmeros instrumentos, principalmente uma bateria de escola de samba, que foi onde tudo começou”, ressalta o artista que enxerga o dom como uma herança deixada aos filhos.

Dom hereditário

Reydson Correa, mais conhecido como Reydson Beat Box, é um dos filhos de Bond Boca. Aos 22 anos de idade, o jovem divide o tempo entre os estudos no curso de Economia da Universidade Federal de São Paulo e o amor pelo beat box.

Ele conta que cresceu vendo o pai como uma referência nacional no assunto e o ajudou a praticar a arte. O jovem se tornou uma nova versão do pai. Dominando características do beat box, com uma identidade musical parecida com a de Bond, Reydson usa a habilidade para reproduzir sons de inúmeros instrumentos. Ele explica que desde os 9 anos de idade vem praticando.

“A minha missão é mostrar que o beat box também pode ser considerado como um gênero musical, em vez de apenas uma habilidade. Um beat boxer deve ser considerando um músico da mesma forma que um guitarrista também é. Quero mostrar que o beat boxer pode e precisa dominar a técnica da música, tanto quanto qualquer instrumentista”, destaca o estudante.

Campeonato internacional

Como prova do talento inquestionável de Reydson, em 2018, ele ficou entre os 100 selecionados para o Campeonato Mundial de Beat Box, que aconteceu na Coreia do Sul e teve mais de mil inscrições. Ele ressalta que apesar de amar a cena musical, não pretende deixar de lado os estudos em Economia e sonha com a possibilidade de poder trabalhar unindo as duas áreas.

“Hoje em dia gosto muito de estudar Economia e quero poder unir as duas áreas. Quero terminar a faculdade e ainda fazer doutorado. Porém, eu vou trabalhar pra continuar unindo as possibilidades de fazer as duas coisas e para isso sei que preciso estudar mais sobre música. Vou mostrar ao mundo que o Amazonas também tem cultura beat box e que a prática é sim um gênero musical, que vai do hip hop ao jazz”, conclui Reydson.

Além Reydson, outros dois filhos de Bond Boca também arriscam alguns sons com a técnica do beat box. Porém, o filho mais velho é quem deve herdar a missão de elevar a bandeira da arte no país.

A Origem

O termo bea tbox (que, a partir do inglês, significa caixa de batida) refere-se à percussão vocal do hip-hop e o gênero teve início nos guetos de Nova York, no início da década de 82.

O beat box consiste na arte de reproduzir sons de bateria com a voz, boca e nariz. Também envolve o cacarejo, imitação vocal de efeitos de DJs, simulação de cornetas, cordas e outros instrumentos musicais, além de outros efeitos sonoros.

