Festa relembra sucessos da dance music dos anos 1990, em Manaus

O título da festa já deixa claro que a proposta do evento é relembrar os sucessos musicais, especificamente os da dance music, que marcaram a década de 1990 | Foto: Divulgação

Os DJs Raidi Rebello, Fernando Araújo e Ary Guedes são os nomes confirmados para comandar a festa “I Love 90’s”, evento temático que será realizado no dia 9 de fevereiro, a partir das 22h, no Studio 5 Centro de Convenções (avenida Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial).

O título da festa já deixa claro que a proposta do evento é relembrar os sucessos musicais, especificamente os da dance music, que marcaram a década de 1990.

Os anos 90 foram a época em que a dance music se popularizou, dominando as paradas de sucesso nos Estados Unidos, Europa, Brasil e outros lugares. Neste período, Manaus chegou a abrigar um grande número decasas noturnas.

E, para reviver os momentos marcantes da década, o trio de DJs tocará uma seleção de hits de artistas como Snap!, Double You, Ice MC, Corona, Masterboy, Technotronic, entre outros. Fernando Araújo será o primeiro a se apresentar, seguido por Ary Guedes. Para fechar a noite, Raidi Rebello, que possui mais de 30 anos de carreira, comandará a pista até às 5h da manhã.

“O ‘I Love 90’s’ é um evento voltado para os amantes dos estilos musicais que predominaram nos anos 90, como eurodance, italo house e underground. Será uma noite de boa música e pura nostalgia”, destaca Raidi.

A temática retrô não se limitará à trilha sonora da festa. A decoração vai mesclar objetos que marcaram a década, entre eles, fitas cassetes e discos de vinil. Além disso, telões de alta definição e uma iluminação vintage, com aparelhos que faziam parte das discotecas e danceterias da época, completarão o clima da noite.

Quem garantir os ingressos antecipados para o evento ganhará um DVD exclusivo com sucessos dos anos 90. Os valores são R$ 30 para pista, R$ 160 a mesa (pista) para quatro pessoas, R$ 140 a mesa (frisa) para quatro pessoas, R$ 50 área Vip e R$ 50 por pessoa para o camarote. Também há a opção de camarote completo para dez pessoas, por R$ 650, com combo de vodca e três energéticos.

Os pontos de venda são a Academia Cheik Club (avenida Getúlio Vargas, 773, Centro) e as lojas Asya Fashion do Shopping Cidade Leste, Sumaúma Park Shopping e Amazonas Shopping. Outras informações por meio do telefone (92) 99413-1539.

Leia mais:

Temporada de ‘Bumba Meu Boi’ será apresentada gratuitamente no Largo

Tradicional 'Baile de Carnaval Infantil' agita Manaus em março