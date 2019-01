Bloco 'Leva Eu' promete agitar Manaus no próximo sábado (2)

Manaus - Um dos lugares mais exclusivos da capital, o Porto de Manaus recebe o maior Bloco de Carnaval de Manaus, o Leva Eu!, dia 2 de fevereiro, com 12h de festa entre atrações locais e nacionais.

Um espaço privilegiado às margens do rio Negro é o cenário, no Centro da cidade. No palco, os reis da suwingueira Harmonia do Samba e Oz Bambaz, além do pancadão diferenciado de Jerry Simith.

Longe dos palcos da capital amazonense desde 2015, Xanddy garante que todos os músicos estão animados em voltar para a cidade que, para ele, “tem lugar cativo” no coração de cada integrante da banda, sobretudo por estarem compondo a grade de uma festa que o Harmonia participa desde o lançamento.

Oz Bambaz promete colocar todo mundo para dançar | Foto: Divulgação

“Manaus tem lugar mais do que cativo no nosso coração. Além de uma região encantadora, temos aqui uma torcida de respeito. Estávamos cheios de saudades e tenho certeza que será um encontro de respeito, do jeito que o papai aqui gosta e do jeito que a torcida merece”, garante o vocalista baiano.

Em dezembro do ano passado, o Harmonia comemorou 25 anos de carreira, presenteando os fãs com um EP com sete músicas novas e o lançamento do videoclipe ‘Respeite’, que remete à trajetória dos meninos que saíram da Capelinha – bairro periférico de Salvador – e conquistaram o público em todo o mundo. O segredo do sucesso? Bom, para o vocalista do grupo, nada tem a ver com a sua melanina espalhada em mais de 1.90 metros de altura, mas na fé e na essência.

Para a folia, assinada pela Fábrica de Eventos, o Harmonia do Samba, além das novas músicas que estão agitando o pré-Carnavais de todo país, vai trazer os sucessos que marcaram a carreira do grupo que, em 2010, gravou o terceiro DVD no Samba Manaus.

Jerry Simith. vai tocar muito pancadão | Foto: Divulgação

As vendas de ingressos do 2º lote estão a todo vapor e terá virada de lote em todos os setores, no início da semana - para comprar o seu ingresso com valores diferenciados corra até às centrais de vendas da Alô Ingressos.

Para acesso às áreas de pista ou frontstage R$ 55 ou R$ 95, respectivamente. Já para o camarote open bar custa R$ 300 e dá direito a gim, água, refrigerantes e cerveja até às 2h da manhã. O local também vai contar com segurança, vista para o Rio Negro e entradas diferenciadas.

