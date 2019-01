Nem a chuva impediu o Primeiro Rufar de Tambores do Caprichos em 2019

Parintins (AM) – Com a tradição da chuva mantida, o boi-bumbá Caprichoso realizou, na noite do último sábado (27), o primeiro evento para o Festival Folclórico de 2019.

Foi o Primeiro Rufar dos Tambores. “Agora vamos discutir se os ensaios já iniciam ou se vamos fazer ainda no mês de Fevereiro um grande ensaio no curral Zeca Xibelão”, disse o presidente do boi, Babá Tupinambá, feliz com o sucesso do evento.

O lado azul da praça dos bois ficou lotado. O espetáculo foi comandado pelo apresentador do boi, Edmundo Oran e pelo Amo Prince do Caprichoso. Por voltada de uma hora da manhã uma forte chuva caiu sobre a cidade, mas a festa continuou com a marujada de Guerra no palco.

“Esse é um momento histórico”, comemorou o Vice-Presidente do boi, Jender Lobato. Participaram os itens: tripa do boi, Alexandre Azevedo, Sinhazinha da Fazenda, Valentina Cid, Cunhã Poranga Marciele Albuquerque, Rainha do Folclore Cleise Simas, Pajé Neto Simões e a Porta-Estandarte Marcela Marialva.

Novos artistas

Entre as novidades da noite, o presidente Babá Tupinambá anunciou a volta ao Caprichoso do estilista Wherner Botelho e para o time de alegorias os artistas Marlúcio Pereira e Estevão Gomes. Mas, a grande novidade mesmo foi o anúncio do jornalista Fábio Chateaubriand, filho do pai da televisão brasileira, para compor o Conselho de Artes do Boi.

