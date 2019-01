'Não desista dos seus sonhos', diz Simone para parintinense

Fernanda interpretou no palco a música cantada por Luan Santana em parceria com Marília Mendonça | Foto: Reprodução / TV Globo

Manaus - A parintinense Fernanda Fernandes, de 14 anos, participou das audições as cegas do The Voice Kids Brasil deste domingo (27), e interpretou a música “Fantasma”. Nenhuma cadeira virou para a adolescente, mas ela recebeu dicas e elogio dos técnicos. Simone disse para a Fernanda "nunca desistir dos seus sonhos".

A cantora Claudia Leitte elogiou o tom grave da jovem e disse para ela escolher uma outra música quando voltar ao The Voice Kids Brasil em uma próxima edição. Brown agradeceu a presença de Fernanda e comentou o quão linda é a beleza amazônida.

Fernanda interpretou no palco a música cantada por Luan Santana em parceria com Marília Mendonça. A jovem, inclusive, se emocionou ao interpretar.

