Gosta de Artes? Confira mais de 700 vagas para cursos gratuitos no AM

Manaus - A Prefeitura de Manaus inicia nesta segunda-feira (28), as inscrições para cursos gratuitos dos dois Centros Municipais de Arte-Educação (Cmaes), da Secretaria Municipal de Educação (Semed). No total, são mais de 700 vagas em cursos de dança, teatro, artes visuais, canto, violino, percussão, dentre outros.

As matrículas devem ser feitas presencialmente no Cmae Aníbal Beça, localizado na rua Barreirinha (Antiga rua J), e no Cmae Nelson Neto, na rua Paduani, ambos no São José 3, zona Leste.

Para fazer a inscrição, é necessário que o responsável pelo aluno esteja munido dos seguintes documentos originais e cópias da declaração escolar (para aluno em fase escolar), comprovante de residência (cópia), RG ou Certidão de Nascimento (cópia), além de uma foto 3x4. As aulas iniciam no dia 18 de fevereiro.

Das mais de 700 vagas, 509 são para o Cmae Aníbal Beça, sendo 80 para teatro, 72 para balé, 50 para canto, 40 para percussão alternativa, 40 para flauta, 40 para canto infantil, 35 para artes visuais, 30 para violão, 20 para dança de ritmos, 20 para dança contemporânea, 20 para ginástica, 20 para violino, 13 para violoncelo, 10 para clarinete, 10 para sax e nove para teclado. Os cursos são para faixa etária a partir de 8 anos.

No Cmae Antônio Nelson serão mais 200 vagas para os cursos de teatro e balé, nos turnos matutino e vespertino. Para esse curso, podem se inscrever crianças a partir dos 5 anos.

Os estudantes dos dois centros costumam realizar apresentações durante o ano. O Centro Antônio Nelson conta com os grupos de teatro Faz de Conta e com o grupo de balé, que se apresentam para a comunidade e para os pais.

Já o Aníbal Beça conta com os projetos Curumim na Lata, Sopraninos, entre outros. O diretor Jorge Farache explica que as atividades desenvolvidas nos centros têm como finalidade complementar o ensino de artes realizado nas escolas municipais de Manaus.

“A proposta é fazer com que o aluno das escolas nos procure porque esses cursos servem como suporte e, dessa forma, desenvolvemos atividades durante o ano. Esse convite se estende aos demais alunos. Os cursos têm duração de um ano e, sempre que possível, nós convidamos os alunos para fazer parte dos nossos grupos de artes que realizam apresentações em diversos ambientes”, disse o diretor.

Para outras informações, os interessados podem ligar para o número 98844-5217, do Cmae Antonio Nelson, ou 98842-7918, do Cmae Aníbal Beça.

*Com informações da assessoria

