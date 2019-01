Está ansioso para o 'Leva Eu'? Confira todas as atrações do bloco

A partir de 21h30 as atrações nacionais puxam o comando do bloco Leva Eu | Foto: Reprodução

Manaus - Harmonia do Samba, Oz Bambaz e Jerry Smith estão presentes em grandes festas nos quatro cantos do país e são presenças confirmadas no maior bloco de Carnaval de Manaus. Mas a Fábrica de Eventos também valoriza as pratas da casa e traz cinco atrações locais para abrilhantar e esquentar ainda mais a folia momesca que será realizada no próximo sábado, 2 de fevereiro, a partir das 17h, no Porto da cidade, localizado no Centro Histórico.

DJ Duda, Grupo Estrelas, João Victor e Rodrigo, Denny Salvador e a bateria da Aparecida foram os escolhidos para protagonizarem a folia e, animados com o convite, têm prometido incendiar o público com repertórios vibrantes e dançantes.

“É para não deixar ninguém parado do início ao fim da festa”, resumiu o cantor Denny.

Logo ao entardecer, quem estiver chegando no Porto já entrará no clima da festa com o DJ Duda. Às 18h, os sete integrantes do Estrelas sobem ao palco e antecipam a chegada de João Victor e Rodrigo que, diferentemente do que fazem ao longo do ano, aproveitam este período de Carnaval para levar ao público o sertanejo ‘eletro’, com batidas mais vibrantes.

A partir de 21h30 as atrações nacionais puxam o comando do bloco Leva Eu. E não para por aí... Já na madrugada, Denny Salvador tem a missão de manter os foliões eletrizados até a chegada da bateria da Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida invadir o palco da festa e animar o público até o raiar do dia.

Vem pro bloco

O Porto de Manaus está localizado no Centro Histórico de Manaus e vai permitir que os foliões do Leva Eu, além de caírem na diversão momesca, contemplem uma das paisagens mais bonitas do Amazonas: a imensidão do Rio Negro.

A Fábrica de Eventos está montando uma super infraestrutura para quem for ao bloco e vai disponibilizar três entradas diferenciadas para o público, conforme o setor. Além disso, a festa contará com quatro locais para estacionamento com seguranças ao valor de R$ 15 para pagamento antecipado.

Os ingressos estão sendo vendidos em todas as centrais Alô Ingressos ao valor de R$ 55 (pista) e R$ 95 (front stage).

