Em Manaus, família pede ajuda para presentear menina com violoncelo

Para realizar os exercícios em casa, Elyssa precisa do violoncelo para treinar | Foto: Arquivo pessoal

Manaus - Apaixonada pela a música e muito esforçada em aprender o novo instrumento musical, Elyssa Karina Coelho, de oito anos, tem um sonho de tocar na orquestra Amazônica dentro do Teatro Amazonas. Há um ano ela faz curso de violoncelo e quer muito o instrumento para treinar em casa. A mãe de Elyssa, Karina Coelho, desempregada e sem dinheiro para comprar o instrumento, decidiu fazer uma vaquinha online para conseguir recursos e comprar o violoncelo.

“Elyssa sempre foi uma criança muito curiosa. Ela faz o curso no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, e está gostando muito. Para realizar os exercícios em casa, ela precisa do instrumento, porém ainda não tem. Apesar disso, minha filha consegue aprender rápido, inclusive o professor comenta que ela pega mais rápido em relação aos outros colegas”, ressalta Karina.

Segundo pesquisas da mãe, o violoncelo custa em média R$ 2 mil. Ela conta que não tem condições financeiras para comprar, pois os gastos são destinados para auxiliar no sustento dos quatro filhos e também no do esposo, que está enfermo com o pé torcido.

“Meu marido, ano passado, sofreu grave acidente e torceu o pé. Por conta disso, ele está impossibilitado de trabalhar. Recebe um recurso do INSS, mas demora e atrasa. Além disso, depende do tratamento do SUS, que é demorado e passa por uma longa espera para realizar qualquer procedimento. Eu, para garantir o dinheiro da passagem de ônibus de Elyssa para chegar até o Claudio Santoro, faço unhas a domicílio”, conta.

Elyssa tem apenas oito anos, mas tem mente de uma grande artista. A família sempre foi envolvida com a música. O pai e os irmãos tocam e cantam. Desde pequena, ela sempre era curiosa, tentava tocar bateria, gostava de cantar. Na igreja, a mãe ressalta que a filha sempre queria louvar a Deus, com seu dom e talento.

“Meu maior sonho é ter um violoncelo e tocar no Teatro Amazonas na orquestra do Amazonas”, conta a pequena Elyssa. Para ajudar Elyssa a comprar o violoncelo. O link da vaquinha é: http://vaka.me/446760

Alunos apresentam espetáculo em SP

Integrantes do curso de Laboratório Teatral do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), embarcam no último fim de semana para apresentar o espetáculo “Estrelas Cor de Sangue”, na mostra “A Ponte – Cena do Teatro Universitário”, em São Paulo. A peça foi uma das 14 selecionadas por edital do instituto Itaú Cultural, que teve mais de 200 inscritos. A apresentação do grupo amazonense está marcada para o dia 1° de fevereiro, às 20h, com entrada gratuita.

Edição: Isac Sharlon

