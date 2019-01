DJ amazonense lança clipe enaltecendo a Amazônia

Os lançamentos anteriores da Dj amazonense foram tocados por nomes consolidados da e-music nacional, como Liu, Baskar, Sevenn e outros | Foto: Divulgação

Manaus - A amazonense May Seven vem trabalhando para se tornar a DJ mais influente da região norte do país. Ela, que é umas das responsáveis por popularizar a música eletrônica no Amazonas, agora se prepara para alçar novos voos.

Para marcar esse novo ciclo, a “Jungle Girl” como é chamada pelos fãs, lança seu single “Say Goodbye”, fazendo referência a descoberta e a busca de novos caminhos, usando como pano de fundo a Amazônia e os povos indígenas.

A track é recheada de groove e timbres que contagiam a alma do público e qualquer pista de dança. É embalada pela cadência do deep house, estilo que se consolidou na indústria musical brasileira nos últimos anos.

Os lançamentos anteriores da Dj amazonense foram tocados por nomes consolidados da e-music nacional, como Liu, Baskar, Sevenn e outros. Além da faixa “Say Goodbye”, May promete lançar diversas novidades em 2019.

Reconhecimento Nacional

O ano de 2018 terminou elevando a Djane amazonense ao TOP 19 das melhores profissionais do país, referendada pela conceituada revista inglesa Djane Mag. Em 2019, May Seven quer mostrar porque é chamada de “DJ da Amazônia”.

O lançamento

Para comemorar o novo momento da carreira, a equipe da Djane - que acabou de abrir uma gravadora para gerenciar artistas amazonenses - preparou uma noite cheia de estilo.

O restaurante Belle Époque (inspirado no período áureo do ciclo da borracha na amazônia), vai abrigar o evento de lançamento.

No primeiro momento, um coquetel será oferecido na coletiva de imprensa para os convidados. No segundo, a festa fica por conta do 'Baile da Dona', que contará com a participação do cantor Matheus Souto, do DJ de funk Daniel Barreto, do Dj Jorge Neto e da anfitriã da noite, May Seven.

A música já está disponível para ouvir em todas as plataformas digitais. Para conhecer, acesse aqui .

Serviço

O que: Lançamento do clipe da música 'Say Goodbye' e Baile da Dona;

Onde: Belle Cave (Restaurante Belle Époque) - Rua Acre, 195, N. Sra. Das Graças;

Quanto: R$30,00 por pessoa (compra no local do evento) - Venda de mesas disponíveis, a consultar.

