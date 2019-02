Marília Mendonça fala sobre a luta contra vícios

Para manter o fôlego no palco e a saúde em dia, a cantora sertaneja Marília Mendonça deu uma pausa no consumo de cerveja e cigarro. Em entrevista à revista Quem, a Rainha da Sofrência revelou ter completado um mês sem contato com nicotina.

“Ninguém sabe ainda, mas acho importante eu falar, para incentivar outras pessoas a cuidarem mais da sua saúde”, disse Marília, contrastando: “Tem sido um sacrifício, mas eu já sinto uma diferença enorme no meu fôlego nos shows. Acho que, como uma pessoa pública, tudo que eu puder falar para fazer bem ao próximo, dar bom exemplo, eu devo compartilhar”.

A cantora admitiu que sente muito mais falta da cerveja e até tentou substituir por outras coisas: "Eu tenho consumido bebidas mais leves, como vinho, gin. Mas enjoa, viu? Esses negócios aí de gente chique, a gente não gosta muito não. Mas infelizmente, com a cerveja, era um amor que eu tinha um relacionamento abusivo. Ela acabava comigo. Mas que dá vontade de beber uma gelada, dá!".

