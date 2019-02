Cansado da mesmice? Conheça locais alternativos para curtir em Manaus

O Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato nasceu na esquina com a rua Barroso, ainda no Centro. Mas reabriu na Av. 7 de Setembro em um espaço ainda maior | Foto: Divulgação





Manaus - Perfeitos para quem busca diversão em locais diferentes, os novos points alternativos, os "roots", oferecem uma gama de opções para quem está cansado de visitar os mesmos locais na capital amazonense. Fugindo da tradicional "cervejinha", que é sempre bebida mais pedida nas mesas dos bares, alguns desses empreendimentos unem uma variedade de drinks com pratos de encher os olhos.

Confira a lista que o Portal Em Tempo preparou para quem busca unir lazer, cultura e arte em um só lugar, ou melhor, em vários.

Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato

Chegando como um novo espaço de arte, cultura e gastronomia em Manaus, o Curupira Mãe do Mato, localizado na Avenida Sete de Setembro, no Centro da cidade, tem como missão dar espaço para os artistas locais, promovendo eventos culturais que dialogam com a música e projetos visuais.

A arquitetura da casa já é uma manifestação cultural por si só, e conta com várias obras de artistas locais na composição de seus ambientes.

No local, variedades de chopes são comercializados e entre eles a cerveja com trigo e de vinho são as mais pedidas | Foto: Divulgação

A iniciativa apresenta ao público um espaço com área interna e externa, oferecendo chopes artesanais, além de pratos de comida com opções veganas. Com uma pegada roots, as mesas e cadeiras são objetos de reciclagens feitas com paletes e pneus.

A iluminação do ambiente também chama a atenção por ser bastante atrativa, com um tom amarelado, meia-luz. A entrada no local varia de R$5 a R$10, dependendo da festa realizada.

A casa também oferece serviço de aluguel para eventos | Foto: Divulgação

O local é uma excepcional opção de lazer no Centro da cidade para curtir shows musicais de artistas locais em meio às inúmeras festas temáticas, que também são realizadas no espaço cultural. Do beiradão à música eletrônica, o Curupira Mãe do Mato tem se tornado um verdadeiro ponto de encontro entre os grupos alternativos da cidade.

Márcia Novo na área de shows do espaço cultural | Foto: Divulgação





Abaré Sup and Food

Conhecido pela grande procura entre o público jovem, o Abaré marcou uma nova fase no cenário roots, por ser o primeiro floating club do Brasil a oferecer também serviços de hospedagem, além de festas eletrônicas e temáticas que são produzidas mensalmente no local.

No local é possível praticar diversos esportes aquáticos | Foto: Divulgação





Localizado no meio do Rio Tarumã- Açu, o flutuante cobra o valor de R$5 para o translado dos clientes, que tem como ponto de saída o estacionamento da casa, localizada no final da estrada do Iate Clube, no Tarumã, Zona Oeste. O valor do estacionamento para quem chega de carro custa R$15.

O flutuante funciona das 8h às 20h | Foto: Divulgação





O flutuante é uma excelente opção de lazer underground, pois mistura o melhor das belezas naturais amazônicas com uma deliciosa culinária e arquitetura ribeirinha. A cena musical do ambiente também é destaque, pois acompanha a frequência de movimentação dos clientes. Ela começa com MPB no início do dia, evoluindo para um Rock Nacional e Reggae durante o final da tarde.

O Abaré Sup and Food entrou no livros do recordes no ano de 2018 por apresentar o primeiro Hostel flutuante do mundo | Foto: Divulgação





Ao cair da noite, o tablado vira uma pista de dança com muita música eletrônica entre gêneros, que vão do Minimal, passando pelo Techno, até o Psytrance.

O cardápio da casa chama a atenção pela riqueza da culinária | Foto: Divulgação





A arquitetura do Abaré, toda construída em madeira e decorada com panos de chita, também oferece uma atmosfera amazônica que traz como tônica o dia a dia do povo ribeirinho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 98428-8118 ou nas redes sociais do flutuante.

MAO Hostel & Bar

Apesar de lembrar o termo “hotel”, “hostel” é o nome em inglês para “albergue”. Os locais oferecem o serviço de hospedagem para pessoas, no entanto, elas devem dividir com outros hóspedes os mesmos espaços, como dormitórios, cozinha, banheiros, entre outros. O que parecia um negócio apenas de hospedaria, virou sinônimo de intervenção cultural em Manaus.

O local apresenta uma arquitetura que mistura decorações simples, conceituais e contemporâneas | Foto: Divulgação





O MAO Hostel & Bar fica localizado na rua Barroso, no Centro da capital. Assim como qualquer outro hostel, o estabelecimento também oferece o serviço de hospedagem, porém, leva muitos manauaras até lá para desfrutarem do espaço de formas diferentes, por meio da música, cinema e incríveis mostras culturais.

A área de festas da casa abre a partir das 17h | Foto: Divulgação





Por ser um hostel, o espaço está sempre lotado de turistas das mais diversas nacionalidades e a oportunidade também acaba sendo um câmbio de culturas e idiomas.

O local cobra uma taxa de R$5 a R$10 para que o público contemple os eventos produzidos no ambiente, que é uma espécie de coletivo cultural. Em meio a luzes coloridas, paredes grafitadas e decorações contemporâneas em tintas neon, o MAO é uma ótima opção para curtir festas temáticas, eventos de grupos culturais, iniciativas artísticas ou simplesmente tomar uma boa cerveja gelada no Centro Histórico da cidade.

O hostel oferece um bar com vasta carta de bebidas | Foto: Divulgação





Vila Vagalume

Uma casa de paz que busca viver de forma harmoniosa com o planeta, gerando menos lixo e meios mais sustentáveis de vida, valorizando a arte e a conexão com a natureza. É dessa forma que a diretoria do espaço Vila Vagalume define o objetivo do coletivo cultural, localizado na Avenida Fernão Dias Paes Leme, no bairro Dom Pedro.

| Foto: Divulgação





Abrindo ao público todas as quartas-feiras com chope artesanal e comida 100% vegana, o ambiente é mais uma opção de lazer menos comercial e mais underground para quem busca fugir dos já ‘tradicionais’ points da cidade.

O espaço de festas da casa é externo e concentra os visitantes em uma espécie de 'Quintal Musical' | Foto: Divulgação





Na Vila Vagalume também são realizados eventos musicais, brechós, eventos sobre sobre o meio ambiente, artísticos, culturais e culinários. O espaço vem se tornando referência na capital na busca por alimentação vegetariana, comercializando hambúrgueres, lasanhas e outros pratos que surpreendem pelo incrível sabor. Tudo preparado sem carne animal.

Intervenções musicais agitam o espaço aos finais de semana | Foto: Divulgação





O preço da entrada no ambiente, que também funciona como hostel, varia de acordo com o tipo de evento realizado na casa, que vai desde shows musicais com bandas locais entre outras intervenções artísticas, oficinas, plantação de hortas e manifestações culturais de grupos afro religiosos e manifestantes políticos.

Casarão de Ideias

Firme em um movimento de resistência pela sobrevivência do cinema underground, o ‘Casarão de Ideias’ é um local ainda pouco conhecido na cidade, mas desperta paixão em todos que visitam o terraço.

O casarão fica localizado na Rua Barroso, nº 279, no Centro, Zona Centro-Sul de Manaus. Divido em três andares, a entrada no espaço é uma imersão à memória da Belle Époque ainda registrada na arquitetura do local.

O Casarão de Ideias, na cor rosa, ainda oferece um pequeno jardim em frente ao espaço | Foto: Marcely Gomes





Intitulado primeiramente como ‘Cine Casarão’, a casa funcionava em outro endereço no Centro da cidade, mas há três meses abriu as portas do novo prédio. O empreendimento alinha o fomento do cinema estrangeiro na capital do Amazonas com a possibilidade de outras facetas de artes, como dança, música, teatro e até espiritualidade.

O espaço tem o objetivo de resgatar entre os cinéfilos, o respeito e o desejo de consumo por materiais audiovisuais - que fogem das plataformas digitais comerciais e resgatam a importância do consumo de produções fílmicas estrangeiras.

Funcionando de terça-feira ao domingo, de 9h às 22h, o público pode contemplar no Casarão de Ideais sessões de filmes, que custam de R$5 a R$10.

O ambiente concentra inúmeras obras de artes entre quadros, filmes, livros e até venda de roupas | Foto: Marcely Gomes





O cine clube ‘Casarão de Ideias’ segue resistindo pela sobrevivência do cinema underground em Manaus e oferece também outras propostas artísticas que chamam atenção pelo intercâmbio de conhecimento e comportamentos. Oficinas com prática de yoga, meditação, aulas de violino, de dança do ventre e contemporânea são algumas das atividades que o espaço cultural também promove ao público.

Além do cinema alternativa, o Casarão de Ideias também oferece cerveja gelada no terraço do casa | Foto: Marcely Gomes





A estrutura do cine clube conta ainda com uma biblioteca de acesso gratuito para estudos sobre cinema e fotografia, além de bazar, exposições de arte e um bar terraço.

