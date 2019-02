Artistas do Amazonas participam de oficina de empreendedorismo

Segundo o secretário, essas atividades são muito importantes dentro do projeto de empreendedorismo cultural, dando o suporte necessário para que os artistas possam crescer profissionalmente | Foto: Divulgação

Manaus - Durante três dias, mais de 150 artistas, produtores e gestores culturais da capital e do interior do Amazonas participaram da primeira “Oficina de Elaboração de Projetos”, promovida pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), no Palacete Provincial.

No encerramento da oficina, na última quinta-feira (31), o secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, ressaltou que a ação marcou o início do projeto de incentivo ao empreendedorismo cultural do Governo do Amazonas, um dos pilares desta gestão.

Ele anunciou os temas das próximas oficinas que darão continuidade ao projeto: “Produção executiva de eventos de rua”, destinada aos vários segmentos que desenvolvem atividades culturais em ambientes públicos; “Mecanismos de contratos e pagamentos da Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural”, que tem como objetivo explicar como funciona toda a mecânica burocrática da SEC e da AADC; “Financiamento de equipamento para produção cultural”, em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam); além da segunda edição da “Oficina de elaboração de projetos culturais”, para atender uma lista de espera que não pode ser absorvida no primeiro evento. As datas e abertura de inscrições serão divulgadas em breve, informou Marcos Apolo.

Segundo o secretário, essas atividades são muito importantes dentro do projeto de empreendedorismo cultural, dando o suporte necessário para que os artistas possam crescer profissionalmente.

“Essas ações também permitem uma aproximação maior com os artistas, fazedores de cultura e gestores culturais, de forma que a gente possa trabalhar em cima do que realmente necessitam”, afirmou. “Essa é a primeira etapa do planejamento e, pela grande demanda já sentida, percebemos que vem ao encontro do que os artistas precisam e estavam esperando”, observou.

Apolo destaca que a SEC quer oferecer, dentro das possibilidades, mais oportunidades de qualificação para os agentes culturais do estado. “Sabemos que muitos artistas já têm um perfil empreendedor, participam de projetos, de editais, mas queremos ampliar esse alcance, disponibilizando as ferramentas necessárias”, pontuou.

O curso

Ministrado pelo produtor cultural Ewerton Almeida, da AADC, o curso objetivou a elaboração de projetos para editais de fomento às políticas públicas culturais.

Foram abordados temas, como roteiro de elaboração de projetos, apresentação, estratégias de ação, previsão de duração/período de realização, plano de distribuição dos produtos culturais, plano para divulgar/comunicar o projeto, orçamento, orientações sobre captação de recursos e prestação de contas.

Ewerton destacou que a iniciativa teve resultado muito positivo. “Surgiram muitas dúvida e conseguimos sanar. Mas o grande ponto da oficina foi trazer o pensamento lógico da elaboração de projetos. Além do roteiro de constituição do documento, do projeto em si, a gente também atentou para essa questão do pensamento lógico da visão da pessoa que elabora projetos. O nosso grande objetivo foi alcançado”, afirmou.

Aprovação de projetos

Arnaldo Oliveira, presidente da Associação Artística e Sociocultural de Anamã (Assascan), destacou a importância do curso na futura aprovação de projetos, além da oportunidade de compartilhar conhecimento com os artistas do município.

“A oficina foi excelente. Gostei da atenção dispensada ao artista e ao gestor cultural, porque temos boas ideias, bons projetos, mas precisamos nos informar de toda essa parte técnica e burocrática, para que possam ser aprovados”, comentou. “Minha missão agora é compartilhar o conhecimento adquirido com quem está lá no município e ainda não tem acesso a essas informações”.

Augusto Marinho da Silva, presidente da companhia teatral A Rã Qi Ri, também destacou a possibilidade de emplacar novos projetos.

“Tema muito necessário para nós, produtores e artistas, porque às vezes os projetos são rejeitados por questões mínimas e essa oficina vem contribuir para que isso não aconteça, para facilitar o processo”.

A secretária de Cultura de Manicoré, Madalena Nascimento, destacou a importância da qualificação dos agentes culturais.

“Essa iniciativa é muito importante, principalmente para nós do interior, para que tenhamos conhecimento nesse preparo de projetos. Nas próximas oficinas queremos mandar outros agentes culturais da nossa cidade para prepará-los, porque qualificação é essencial”, destacou.

