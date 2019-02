Bruna Marquezine deixa de seguir Neymar nas redes sociais

Bruna e Neymar, colocaram um fim no relacionamento em outubro de 2018 | Foto: Reprodução/Instagram

Na noite de quinta-feira (31), três meses após o término do relacionamento com o craque Neymar, a atriz Bruna Marquezine parou de seguir o ex e o pai dele nas redes sociais.

Com tudo, a atriz global continua seguindo a irmã do jogador e o instituto que leva seu nome.

Bruna e Neymar colocaram um fim no relacionamento em outubro de 2018. A primeira vez que o casal foi visto junto foi em outubro de 2012, e desde então tiveram idas e vindas.

