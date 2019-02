‘Minha Vida em Marte’ terá exibição gratuita no Manauara Shopping

Manaus – Um dos filmes com a maior bilheteria de janeiro em todo o País, “Minha Vida em Marte”, foi o escolhido em votação para ser exibido na primeira sessão do CineMaterna de 2019, que vai acontecer às 14h, da próxima terça-feira (5), no Cinema PlayArte do Manauara Shopping.

O projeto é promovido pela Natura em parceira com o Manauara Shopping, o único centro de compras de Manaus que oferece a sessão gratuitamente aos seus frequentadores.

“Estamos iniciado as exibições com o pé direito em 2019. Esse é um filme bastante divertido e que muitas mães e pais ainda não conseguiram assistir por não terem com quem deixar o seu bebê. Poder assistir a um filme no cinema sem que seja com a temática infantil é uma das maiores vantagens do CineMaterna”, afirmou a gerente de marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

Pais e mães com seus bebês de até 18 meses têm direito à gratuidade. Durante o filme, a sala de cinema ganha uma iluminação diferenciada e a sonorização é inteiramente adequada à presença dos pequenos.

Além disso, a sala conta com um espaço emborrachado e uma área adequada para a troca de fraldas, com a disposição de fraldas e lenços umedecidos que podem ser utilizados gratuitamente.

Sobre o filme

Fernanda (Monica Martelli) está casada com Tom (Marcos Palmeira), com quem tem uma filha de cinco anos, Joana (Marianna Santos). O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal (Paulo Gustavo), parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping é um empreendimento da Sonae Sierra Brasil, empresa especialista em shopping centers e uma das principais proprietárias, desenvolvedoras e administradoras do Brasil.

A empresa é proprietária de nove shopping centers em operação e administra mais um shopping de terceiros, totalizando 474,7 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e2.103 lojas.

O Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, mobiliários, pisos, forros e luminárias que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local.

O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cinema gratuito: sessão especial para mães e pais com bebês, em Manaus

Marvel deixa fã em estado terminal assistir filme antes da estreia