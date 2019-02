Bairro Aparecida comemora 140 anos com festa neste sábado (2)

O bairro Aparecida adotou em sua origem nomes como Cornetas, Cajazeiras ou bairro dos Tocos, devido as mudanças na paisagem do local | Foto: Divulgação

Manaus - Unindo tradição, alegria e muita música, o bairro Aparecida, zona Sul, celebra neste sábado (2), a partir das 19h, na rua Coronel Salgado, 140 anos de história. A programação especial conta com o apoio da Prefeitura de Manaus.

Um dos organizadores do evento, Carlos Mota, destacou a festa que adiantará a comemoração do aniversário de um dos bairros mais tradicionais da capital, celebrado no dia 5 de fevereiro.

“É importante atender não só as necessidades básicas da comunidade, mas promover também eventos sociais dentro do bairro Aparecida. Estamos felizes em receber apoio e poder comemorar mais um ano do nosso bairro reunindo alegria, musica e tradição. É um presente para todos nós”, disse Carlos Mota.

Na programação do evento, atrações nacionais como Rogerinho da Bahia e o intérprete de samba-enredo brasileiro, Ciganerey, com a bateria da Escola de Samba Aparecida, além das bandas locais Marrakesh e Bernardo Nunes, o Cara do Arrocha, prometem animar a noite de festa do bairro Aparecida.

História

O bairro Aparecida adotou em sua origem nomes como Cornetas, Cajazeiras ou bairro dos Tocos, devido as mudanças na paisagem do local. Com a chegada dos primeiros missionários em 1943, o bairro começou sua evolução, adotando de vez o nome de Aparecida.

Os missionários redentoristas chegaram à cidade com o objetivo de instalarem uma nova paróquia e contribuírem com o processo de evangelização na Amazônia. Em 1944, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi oficialmente fundada.

Na década de 60, surgiu a tradicional novena da terça-feira, frequentada por devotos dos quatro cantos da cidade e presente até os dias atuais no local. Associada à novena, foi instalada a feirinha municipal, que acontece entre as ruas Coronel Salgado, Ramos Ferreira e Alexandre Amorim. A feira movimenta o comércio local e disponibiliza para compra em mais de 50 barracas itens como hortifruti, carnes e peixes, queijos, plantas ornamentais e, ainda, o tradicional pastel de feira.

Serviço:

O quê: Aniversário de 140 anos do bairro Aparecida

Quando: Sábado, 2/2

Horário: 19h

Onde: Rua Coronel Salgado, no bairro Aparecida, Centro

Quanto: Gratuito

Contato: Carlos Mota (92) 99407-3840

*Com informações da assessoria

