Forró Peneirado canta Dorgival Dantas no João de Barro, neste sábado

Manaus - Muitos o chamam de 'poeta' por conta de suas composições que sempre falam de amor. Na noite deste sábado (2), algumas dessas canções do cantor Dorgival Dantas serão interpretadas por Almeidinha Silva e Célio Falcão, vocalistas da banda Forró Peneirado. Essa edição especial do João de Barro, que começa a partir das 21h, terá ainda os show's dos grupos Trio do Valle, Forró Show e Balanço da Sanfona.



A tradicional "Lista free" já está valendo. É só acessar uma das contas oficiais no Facebook (fb.com/joaodebarromanaus) ou Instagram (@joaodebarroam). No post do evento, quem colocar o nome e marcar os amigos nos comentários, terá acesso livre até 00h. Após, o ingresso passa a custar R$ 30. A taxa da 'rolha' (1L por pessoa) terá o preço promocional de R$ 30 também até meia-noite.

Serviço

O que: Forró Peneirado canta Dorgival Dantas com Forró Peneirado, Trio do Valle, Forró Show e Balanço da Sanfona.

Quando: 02/02 (sábado)

Quanto:Entrada liberada até 00h, após R$ 30

Onde: João de Barro - Av. do Turismo, 215 – Tarumã – Zona Oeste (Antigo El Toro Loco)

Horário: 21h

Informações e reservas: (92) 98169-7618.

*Com informações da assessoria

