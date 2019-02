Palacete recebe 'Universo Geek' com exposição, venda de arte e filmes

Manaus - A partir das 9h deste domingo (3), o Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro) sedia a terceira edição do “Universo Geek”, evento promovido pela SEC, reunindo as diversas linguagens do universo pop, em uma programação intensa. A entrada é gratuita.

As atividades incluem Feira Geek, exposição de venda de arte, exposição de colecionadores, espaço interativo, espaço temático, desfile de Cosplay, estandes, gamers, workshops, palestras e exibição de fã filmes.

O público também vai poder conferir personagens, itens e apresentações que fazem alusão ao seriado "Game Of Thrones", além de apresentação de bandas. Ainda no domingo, a partir das 17h, o Teatro Amazonas apresentará o espetáculo infantil “Sonho Encantado, Princesas e Super Heróis”.

O espetáculo combina dança, canto e teatro, para contar a história de Lucy, uma garota apaixonada pelo mundo da fantasia. Durante a narrativa, a menina tem encontros com a Fada Azul, Peter Pan e outros personagens famosos.

O ingresso para o evento custa R$ 50 (R$ 25 a meia) para plateia, frisas e 1º pavimento, R$ 40 (R$ 20 a meia) para o 2º pavimento e R$ 30 (R$ 15 a meia) para o 3º pavimento. A classificação é de 3 anos.

Às 18h, no Largo de São Sebastião, a Companhia Espátodea Trupe realiza mais uma apresentação da peça “Bumba Meu Boi: A Festa Vai Começar”, com acesso gratuito.

“Bumba-Meu-Boi” conta a história da origem de um dos maiores eventos culturais do Brasil, o Festival Folclórico de Parintins, originado do bumba-meu-boi nordestino e tendo como narrativa a lenda de Catirina, uma empregada grávida que, ao sentir um desejo de comer língua de boi, convence seu marido a abater o boi favorito da fazenda de seu patrão.

