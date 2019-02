Quatro atrações agitam o ‘Pé de serra do Gargalo’ nesta segunda

O ingresso custa R$ 20, mas a lista #free estará disponível | Foto: Divulgação

Manaus - Segunda-feira (4) é dia de Pé de serra do Gargalo, festa exclusiva dedicada aos forrozeiros manauaras. Nessa semana, quatro bandas vão agitar a casa na Av. Rio Branco, nº12, no Vieiralves. Meu Xodó, Gang do Forró, Toinho & Forró Show são as atrações da noite. O agito começa a partir das 19h, com a Xote Bom animando o Happy-Hour.

O ingresso custa R$ 20, mas a lista #free estará disponível. Quem colocar seu nome nela, pelo o número do WhatsApp (99154 - 4664) não paga até 00h. E as promoções especiais do evento continuam: No lado externo, quem pedir as cervejas Original e Brahma Extra (600 ml) paga apenas R$ 8,99 cada, até às 22h. Já na área interna, o chopp Brahma vai custar R$ 4,99 (das 18h às 21h) e o balde com 12 long necks sai por R$ 90.

A banda Xote Bom, liderada pelo casal Larissa Amoêdo e Ecleidson, vão subir no palco do Gargalo pela primeira vez. E nesse show, clássicos como "La Belle de Jour" de Alceu Valença, "Sem você" da Magníficos e "Como a culpa é minha" (Oi nego) de Wesley Safadão vão agitar a pista de dança.

O trio Maryanne Marinho, Ricky Araújo e Junior da Meu Xodó, iniciam o show apresentando uma prévia do repertório do próximo DVD da banda.

A gravação vai acontecer no dia 31 de março. Alguns sucessos que estão no último CD lançado, também não vão faltar. "Só papai" do Solteirões do Forró, "Romance com Safadeza" de Wesley Safadão e "Notificação preferida" de Zé Neto & Cristiano vão poder ser ouvidas essa noite.

Serviço

O que: Pé de Serra do Gargalo com Meu Xodó, Gang do Forró, Toinho & Forró Show e Xote Bom (Happy-Hour)

Quando: 04/02 (Segunda-feira)

Quanto: R$ 20 (Com nome na lista, não paga até 00h)

Onde: Gargalo Sport Beer - Avenida Rio Branco (esquina com Rio Içá), nº12, Vieiralves - Zona Centro-Sul.

Horário: 19h

