Puquêca D'Caprio e Wanderley Andrade animam ‘Comida de Rua’ em Manaus

Manaus - A primeira semana de fevereiro já começa com diversão garantida para toda a família, e o melhor, de graça. No primeiro “Comida de Rua Manaus” do ano, a pedida é boa música, gastronomia e diversão na área externa do Shopping Phelippe Daou, na zona Leste, dias 8, 9 e 10.

Dentre as atrações, o "Traficante do Amor" Wanderley Andrade, Mayquinho e Feras do Forró, Jardel Santos, Fofinho do Arrocha, Gustavo e Alessandro, Rogerinho da Bahia, Gustavo e Alessandro, Forró Delivery e Lorenzo Fortes, ex-The Voice Kids.

A apresentação e animação do “Comida de Rua Manaus” ficará a cargo do humorista e radialista, Puquêca D'Caprio.

“Nós estamos muito felizes em iniciar o ano levando novamente para a Zona Leste um evento com essa qualidade. Além de gerar direta e indiretamente uma quantidade expressiva de empregos, o ‘Comida de Rua Manaus’ tem o compromisso de ser um evento seguro, organizado, de prospecção e divulgação de negócios e uma oportunidade de reunir a família em um mix de atrações para todas as idades”, justificou o organizador do evento, Erick Belém.

Belém destaca ainda que o “Comida de Rua Manaus” ocorrerá em um local amplo, com segurança e toda infraestrutura de um grande evento.

“A exemplo das outras edições, a entrada será gratuita e a Praça de Alimentação coberta, limpa e ladeada por climatizadores, dará maior comodidade ao visitante e o Espaço Kids com vários brinquedos. Lembrando sempre que o acesso aos brinquedos também é pago e as comidas serão comercializadas ao preço a partir de R$ 5”, disse.

O evento é promovido pela Tenda Eventos e tem o apoio da prefeitura de Manaus. Outras informações por meio do 99112-8510.

