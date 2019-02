Piscina de bolinhas em shopping de Manaus vai até este sábado

Manaus - As crianças têm até este sábado (9) para se divertir na piscina de bolinhas do Mundo Mágico, no Amazonas Shopping. O evento está funcionando na Praça de Eventos da Expansão, no primeiro piso, das 10h às 22h.

A piscina possui 100 metros quadrados e mais de 130 mil bolinhas. As crianças podem brincar em torres e tobogãs, além de ‘mergulhar’ nas bolinhas. Para os menores, há um espaço especial com escorregadores.

A entrada custa R$ 20, por 20 minutos, e R$ 0,50 por minuto excedente. Crianças menores de quatro anos deverão entrar acompanhadas de um responsável maior de idade.

Floresta dos Froobs

Para as crianças que gostam de jogos e tecnologia, está funcionando no Amazonas Shopping a atração Floresta dos Froobs. Através de um jogo de realidade virtual, os visitantes são recrutados para capturar a maior quantidade de Froobs e salvar a floresta, após a queda de uma nave espacial.

A Floresta dos Froobs está montada na Praça Central de Eventos do Amazonas Shopping. O espaço funcionará até o dia 17 de fevereiro, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 12h às 21h. A entrada é gratuita.

Na brincadeira, os jogadores são transportados para o cenário da floresta dominada pelos Froobs. Por meio do uso de óculos e telas especiais, cada competidor deve capturar a maior quantidade de Froobs possível.

Para comparar os resultados com o de outros jogadores, durante o combate aos Froobs, o shopping criou um hotsite com um ranking que traz a quantidade de seres capturados por cada um. A corrida para ser o maior caçador de Froobs pode ser conferida por meio do link www.froobs.com.br.

*Com informações da assessoria

