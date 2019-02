De Bach a Villa-Lobos: Teatro Amazonas recebe concertos com solistas

De acordo com o flautista Claudio Abrantes, o concerto vai apresentar a sonoridade desses dois instrumentos milenares | Foto: Divulgação

Manaus - O Teatro Amazonas apresenta concertos, nesta quinta-feira (7) e sexta-feira (8), com os solistas da Orquestra Amazonas Filarmônica e da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica. No repertório, canções de compositores clássicos e mundialmente reconhecidos. Os eventos têm classificação livre e acesso gratuito.

O diretor dos Corpos Artísticos da SEC, Marcelo de Jesus, explicou que serão dois concertos com a proposta de aproximar os artistas do público, de forma a humanizar ainda mais as apresentações das orquestras.

A programação, na quinta-feira, às 20h, é um recital de Harpa e Flauta, com solistas da Orquestra Amazonas Filarmônica. Fazem parte do repertório, compositores como Bach, Bizet, Debussy, Bizet, Annie Challan, Saint-Säens, além de Villa-Lobos, Tom Jobim, Pixinguinha, entre outros.

De acordo com o flautista Claudio Abrantes, o concerto vai apresentar a sonoridade desses dois instrumentos milenares.

“Será um passeio através do tempo e dos compositores nacionais e internacionais, começando pela época barroca, passando pela ópera, pelos latino-americanos, chegando aos brasileiros, como Tom Jobim e Vinicius de Moraes, e fechando com a música regional. É um concerto muito interessante e envolvente”, ressalta Cláudio, que fará o dueto com a harpista Noemi Melo.

Na sexta-feira, também às 20h, será a vez dos solistas da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica subirem ao palco do Teatro Amazonas. Serão apresentadas obras para violinos, violas, violoncelo, contrabaixo, tubas, trombone, flauta, clarinete, fagote e piano. Entre alguns dos compositores selecionados estão Bach, Gluck, Tchaikovsky, Mozart, von Dittersdorf, Paganini, Dragonett e Kreisler.

Irina Kazak irá acompanhar ao piano os músicos da Orquestra Experimental. Ela acredita que o público irá aprovar a escolha do repertório.

“A Orquestra Experimental é composta por alunos bolsistas, que terão a oportunidade de subir ao palco do Teatro como solistas, algo inédito aqui. Além disso, o público vai apreciar músicas lindas e algumas surpresas no decorrer do concerto”, revela.

