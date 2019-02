Confira programação do desfile das escolas de samba de Manaus

Pelo segundo ano consecutivo, a Vila da Barra será a última a desfilar | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo





Manaus - O Carnaval 2019 chega com novidade na capital amazonense. De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura (SEC), neste ano, o desfile das escolas de samba de Manaus acontecerá em três dias (28 de fevereiro, 1 e 2 de março), no Centro de Convenções – Sambódromo.

A mudança atende a uma solicitação dos representantes das agremiações dos Grupos de Acesso, que tradicionalmente se apresentavam em uma única noite e agora terão duas para isso. Não houve alteração na apresentação do Grupo Especial, explica o secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz.

Os desfiles eram realizados em apenas dois dias, sendo um para os Grupos de Acesso e o outro para o Grupo Especial. Neste ano, segundo Marcos Apolo, os Grupos de Acesso vão se apresentar nos dias 28 de fevereiro (quinta-feira) e 1º de março (sexta-feira), e o Grupo Especial fecha a programação no dia 2 (sábado).

O Grupo de Acesso C abrirá a programação no dia 28 de fevereiro, quinta-feira, às 21h, com o desfile da Meninos Levados. Em seguida, passarão pela avenida do samba a Império do Mauá (21h40), Ipixuna (22h20), Leões do Barão Açu (23h), Gaviões do Parque 10 (23h40) e Legião de Bambas (0h20). Cada escola terá 40 minutos para o desfile.

Grande Família é a quarta escola a desfilar no Grupo Especial | Foto: Ione Moreno





Na sexta-feira, 1º de março, o Grupo de Acesso B começará o desfile com a Tradição Leste (21h), depois seguirá com Coophasa (21h35), Mocidade Independente da Raiz (22h10), Império do Havaí (22h45) e Presidente Vargas (23h20). O tempo de desfile para cada escola será de 35 minutos.

Segundo Grupo da noite, o Acesso A começará a desfilar às 23h55, com a Escola de Samba Coroado. Na sequência, terá Dragões do Império (0h35), Acadêmicos da Cidade Alta (1h15), Cidade Nova (1h55), Beija Flor do Norte (2h35), Balaku Blaku (3h15) e Sem Compromisso (3h55). Serão 40 minutos de desfile para cada agremiação.

Grupo Especial

Fechando os desfiles, no sábado (02/03), será a vez do Grupo Especial. A programação começará mais cedo, às 20h, com a Primos da Ilha, e continuará com Andanças de Ciganos (21h20), Mocidade Independente de Aparecida (22h40), A Grande Família (0h), Reino Unido da Liberdade (1h20), Vitória Régia (2h40), Unidos do Alvorada (4h) e Vila da Barra (5h20). Cada agremiação terá até 70 minutos para defender seu enredo.

Os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial acontecerão nos dias 20 e 21 de fevereiro, de 20h até 1h20; e a passagem de som no dia 27, de 15h até 23h.

Programação

Dia 28 de fevereiro – quinta-feira – Grupo de Acesso C







21h – Meninos Levado

21h40 – Império do Mauá

22h20 – Ipixuna

23h – Leões do Barão Açu

23h40 – Gaviões do Parque 10

0h20 – Legião de Bambas





Dia 01 de março – sexta-feira – Grupo de Acesso B





21h – Tradição Leste

21h35 – Coophasa

22h10 – Mocidade Independente da Raiz

22h45 – Império do Havaí

23h20 – Presidente Vargas





Grupo de Acesso A







23h55 – Escola de Samba Coroado

0h35 – Dragões do Império

1h15 – Acadêmicos da Cidade Alta

1h55 – Cidade Nova

2h35 – Beija Flor do Norte

3h15 – Balaku Blaku

3h55 – Sem Compromisso





Dia 02 de março – sábado – Grupo Especial







20h – Primos da Ilha

21h20 – Andanças de Ciganos

22h40 – Mocidade Independente de Aparecida

0h – A Grande Família

1h20 – Reino Unido da Liberdade

2h40 – Vitória Régia

4h – Unidos do Alvorada

5h20 – Vila da Barra

*Com informações da assessoria

