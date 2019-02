Com samba no pé, manauaras realizam sonho de ser rainhas de bateria

Manaus - Os preparativos para o desfile das Escolas de Samba de Manaus,

que acontece nos dias 2 e 3 de março, estão a todo vapor. Para você saber um pouco mais das estrelas desse evento o Portal Em Tempo preparou uma entrevista com duas das rainhas de bateria que vão abrilhantar essa festa.

Débora Cristina Rocha da Silva tem apenas 15 anos de idade, mas já sustenta uma grande responsabilidade de conduzir a bateria da Grêmio Recreativo e Escola de Samba Unidos do Alvorada , uma das mais conceituadas do carnaval de Manaus. Débora tem 1,65, pesa 60 kg e atualmente é estudante do Colégio Militar de Manaus.

Débora Silva retorna à Unidos do Alvorada como rainha de bateria | Foto: Marcely Gomes

Incentivo da avó

A carreira de Débora Silva começou graças ao incentivo da avó, a professora Maria Luzia, que já faleceu. A primeira participação de Débora no carnaval aconteceu quando brincou como mulata de ouro na GRES Unidos do Alvorada, dos sete aos nove anos.

“Minha vó fazia minhas roupas, me levava para os ensaios nos barracões. Em 2017 ela faleceu, mas não desistir e realizei o nosso sonho de ser rainha. Agora o outro sonho é ser rainha do carnaval de Manaus”, comentou Débora.

Aos 10 anos, Débora foi para a agremiação Vitória Régia como passista mirim, dos 11 aos 13 foi rainha mirim da bateria da Verde e Rosa, e aos 14 se tornou rainha de bateria da Escola. Em 2018 ela deixou a escola e ganhou o concurso para rainha de bateria da Unidos do Alvorada, retornando onde tudo começou.

Débora Silva tem 15 anos e é estudante | Foto: Marcely Gomes

“Hoje ela é conhecida em toda Manaus, Graças a Deus. Todas as escolas que a convidam para dançar sempre tratam ela com muito carinho”, conta a mãe de Débora, a técnica em radiologia Alessandra Maria Silva, de 44 anos.

Sobre o retorno à Azul e Branca, Débora revela: “A saudade apertou e eu voltei para ficar ao lado da Unidos do Alvorada”, disse entusiasmada.

A Unidos do Alvorada, que faz parte do grupo especial, entra na avenida na madrugada do dia 3 (domingo) de Março, com um horário previsto para às 1h20, sendo a 6º na ordem.

Reino Unido da Liberdade

Ellen Juliana se tornou rainha de bateria da Reino Unido da Liberdade | Foto: Marcely Gomes

Assim como a Débora, a trajetória de Ellen Juliana do Carmo Sales Costa, de 24 anos, começou muito cedo no Samba, com apenas 6 anos de idade. A rainha de bateria da Grêmio Recreativo e Escola de Samba Reino Unido da Liberdade chega esbanjando boa forma física. Com 1,62 e pesando 56 quilos, Ellen Juliana tem como hobby a dança. A beldade é formada em web designer é dançarina e maquiadora profissional.

Cresceu nas escolas

Junto com os pais, aos seis anos, já transitava nos ensaios de diversas escolas de samba de Manaus como a Sem Compromisso, Ipixuna, Vitória Régia e, é claro, a Reino Unido da Liberdade, entre outras.

Como a casa do pai, o escritor, compositor e economista Daniel Sales, era a sede da SG produções, um verdadeiro Centro Cultural, Ellen sempre recebeu influências na arte da dança, da representação e do canto.

Rainhas do carnaval e bateria da Unidos do Alvorada na avenida do Samba | Foto: Marcely Gomes

A casa era frequentada por vários músicos, carnavalescos, passistas e outros artistas que iam ensaiar, compor enredos e até confeccionar fantasias e adereços com pai de Ellen.



Com apenas 9 anos de idade cantou no Sambódromo pela G.R.E.S. Ipixuna, o enredo era sobre o povo Inca. No ano seguinte, na mesma escola, Ellen assumiu as Alas Coreografadas.

Depois disso, ela se tornou Rainha-Mirim e, finalmente, Rainha de Bateria da agremiação, com 15 anos de idade. Ellen também participou de Cirandas, inclusive em Manacapuru, e de eventos de Bois-Bumbás.

Curiosidades

Apresentação rainhas do carnaval | Foto: Marcely Gomes

Também cursou Dança na Universidade do Estado do Amazonas. Outra curiosidade é que a boa forma da rainha da Reino Unido se deve a vida de atleta Taekwondo. Com passagem por várias escolas, ela também foi destaque pela Escola de Samba Grande Família.

“Sempre foi muito requisitada por várias escolas de samba devido ao seu talento na arte de sambar e, é claro, pela sua beleza Amazônica”, diz o pai, Daniel Sales.

Um dos grandes sonhos da vida, a rainha de bateria da Reino já conseguiu realizar: assistir o desfile da Beijar Flor de Nilópolis, no Rio de Janeiro, de perto.

Ellen Juliana, por influência do pai, domina um pouco a língua Castelhana (Espanhol). Conhecida dos grandes sambistas de Manaus, a rainha de bateria é discreta e muito dedicada à arte de sambar.

“A minha preparação está sendo muito intensa. Como falta pouco tempo para o carnaval a gente se dedica mais para dar o melhor de si na avenida. Estou muito ansiosa porque é a primeira vez pela Reino Unido da Liberdade e meu coração está a mil”, comentou Ellen Juliana.

A Reino Unido da Liberdade entra na avenida também na madrugada do dia 3 de março, no desfile do grupo especial, com um horário previsto para às 1h20, sendo a 5º na ordem.

